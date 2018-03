Robben keert terug op trainingsveld bij Bayern München

Robben liep alleen rondjes over het veld en kan komende week weer aansluiten bij de groepstraining. Door de blessure miste hij de return in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas (1-3 overwinning) en de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig (2-1 verlies).

Ook Manuel Neuer kan volgende week de groepstraining bij Bayern hervatten. De doelman bevindt zich in het laatste deel van zijn revalidatie. Neuer raakte vorig jaar tot drie keer toe geblesseerd aan zijn linkervoet. In september werd er weer een breukje ontdekt, waardoor hij wederom een operatie moest ondergaan.

"Ik ga ervan uit dat ik in de loop van komende week het veld op mag", zei de keeper, die dinsdag zijn 32e verjaardag viert. "Het is realistisch dat ik dit seizoen nog kan spelen. Maar het is moeilijk om aan te geven wanneer ik daar precies klaar voor ben."

Koploper

Bayern gaat in de Bundesliga riant aan kop. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg heeft de 'Rekordmeister' zeventien punten voorsprong op nummer twee Schalke 04. In het eerstvolgende competitieduel speelt de ploeg van Jupp Heynckes op zaterdag 31 maart thuis tegen Borussia Dortmund.

In de kwartfinales van de Champions League neemt Bayern het op tegen Sevilla. Die duels worden op 3 april (in Sevilla) en 11 april (in München) afgewerkt.

