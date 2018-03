Suarez helpt Uruguay met vijftigste interlanddoelpunt langs Tsjechië

Suarez opende de score in de tiende minuut uit een strafschop nadat hij zelf was gevloerd in het strafschopgebied. Paris Saint-Germain-spits Edinson Cavani zorgde nog voor rust met een fraaie omhaal voor de tweede treffer, zijn 41e goal in het shirt van Uruguay.

De 31-jarige Suarez had 96 interlands nodig voor zijn vijftig doelpunten. De aanvaller van FC Barcelona - die eerder voor onder meer FC Groningen, Ajax en Liverpool speelde - is al geruime tijd topscorer aller tijden van zijn land. De even oude Cavani staat tweede op de lijst.

Het duel met Tsjechië werd gespeeld in het kader van de China Cup. Uruguay staat maandag in de finale tegenover Wales, dat donderdag met 6-0 te sterk was voor gastland China. Gareth Bale maakte in die wedstrijd een hattrick en loste Ian Rush af al Welshe topscorer aller tijden.

Uruguay, dat onder leiding staat van bondscoach Oscar Tabarez, is in voorbereiding op het WK van komende zomer in Rusland. De Zuid-Amerikaanse ploeg is in groep A ingedeeld met Rusland, Egypte en Saudi-Arabië.