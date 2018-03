Pijnlijk debuut Van Marwijk bij Australië, Suarez helpt Uruguay aan zege

In Oslo kwam Australië in de negentiende minuut nog wel op voorsprong tegen Noorwegen via een kopbal van Jackson Irvine. Nog voor rust zorgde Ola Kamara voor de gelijkmaker door een voorzet van Mohamed Elyounoussi binnen te tikken.

In de tweede helft bracht Tore Reginiussen de Noren met een kopbal snel op voorsprong. Tien minuten later breidde Kamara de voorsprong uit met zijn tweede treffer van de avond na een blunder van doelman Matthew Ryan. In de slotfase voltooide spits zijn hattrick na een mooie individuele actie.

Feyenoord-doelman Brad Jones maakt ook deel uit van de eerste selectie van Van Marwijk. De keeper kreeg tegen Noorwegen echter geen speeltijd. Bij Noorwegen begonnen ADO Den Haag-spits Björn Johnsen en AZ-middenvelder Fredrik Midtsjö in de basis en viel Martin Ödegaard (sc Heerenveen) in de slotfase in.

Komende dinsdag speelt Australië nog een oefeninterland. Dan nemen de 'Socceroos' het in Londen op tegen Colombia. Australië bereidt zich voor op het WK, waar het is ingedeeld in groep C met Frankrijk, Denemarken en Peru. Noorwegen plaatste zich niet voor het toernooi in Rusland.

Suarez

In China maakte Suarez tegen Tsjechië zijn vijftigste interlanddoelpunt voor Uruguay. Hij opende de score in de tiende minuut uit een strafschop nadat hij zelf was gevloerd in het strafschopgebied. Paris Saint-Germain-spits Edinson Cavani zorgde nog voor rust met een fraaie omhaal voor de tweede treffer, zijn 41e goal in het shirt van Uruguay.

De 31-jarige Suarez had 96 interlands nodig voor zijn vijftig doelpunten. De aanvaller van FC Barcelona - die eerder voor onder meer FC Groningen, Ajax en Liverpool speelde - is al geruime tijd topscorer aller tijden van zijn land. De even oude Cavani staat tweede op de lijst.

Het duel met Tsjechië werd gespeeld in het kader van de China Cup. Uruguay staat maandag in de finale tegenover Wales, dat donderdag met 6-0 te sterk was voor gastland China. Gareth Bale maakte in die wedstrijd een hattrick en loste Ian Rush af al Welshe topscorer aller tijden.

Uruguay, dat onder leiding staat van bondscoach Oscar Tabarez, is in voorbereiding op het WK van komende zomer in Rusland. De Zuid-Amerikaanse ploeg is in groep A ingedeeld met Rusland, Egypte en Saudi-Arabië.

Brazilië

In het Luzhniki Stadion hield Rusland in de eerste helft nog stand in de oefeninterland tegen Brazilië. Na rust werd het gastland van het komende WK weggetikt door Brazilië.

Acht minuten na rust opende João Miranda de score voor de 'Goddelijke Kanaries'. De verdediger werkte de bal uit de rebound eenvoudig binnen. Nog geen tien minuten later verdubbelde Philippe Coutinho de marge uit een strafschop.

Halverwege de tweede helft bepaalde Paulinho de eindstand. De middenvelder van FC Barcelona kopte de bal uit een voorzet van Willian in een leeg doel.

Brazilië bereidt zich evenals Rusland voor op het WK van komende zomer. De ploeg van bondscoach Tite treft in groep E Zwitserland, Costa Rica en Servië.