Ibrahimovic kondigt komst naar LA Galaxy aan met paginagrote advertentie

"Na het winnen van 33 prijzen in Europa wilde ik naar de VS om daar te spelen, te winnen en mensen te vermaken. Ik heb LA Galaxy uitgekozen om dat te gaan doen", zegt de 36-jarige spits tegen de krant uit LA. "Ik ben klaar om te voetballen. Ik ben hier voor niets anders dan voetbal en om te doen wat ik zo goed kan."

In de LA Times was bovendien een paginagrote advertentie te zien met de woorden: Dear Los Angeles, you're welcome", met daaronder de handtekening van Ibrahimovic, die donderdag al zijn aflopende contract bij Manchester United liet ontbinden.

LA Galaxy zelf moet het aantrekken van Ibrahimovic nog bevestigen. Vrijdag maakten media als de BBC, Sky Sports en ESPN al melding van de naderende transfer.

Ster

De voorzitter van entertainmentbedrijf AEG, het moederbedrijf van LA Galaxy, stelde al wel dat Ibrahimovic een grote ster in de VS gaat worden.

"Hij geeft veel op om hier te komen. Hij komt hier om kampioen te worden en het heeft niets met geld te maken", zei Dan Beckerman tegen de LA Times. "LA is een plek voor sterren, en hij gaat een van de grootste sterren worden die hier ooit zal spelen, in welke sport dan ook."

Ibrahimovic, die dit seizoen door een zware knieblessure pas zeven officiële duels voor United speelde en dit kalenderjaar niet in actie kwam, werd al langer gelinkt aan een transfer naar LA Galaxy. In januari zei United-manager José Mourinho al mee te werken aan een overgang als de Amerikaanse interesse zou aanhouden.

Vorig seizoen was de voormalig spits van onder meer Ajax, Internazionale en FC Barcelona nog een van de smaakmakers bij United. In 46 duels maakte hij 28 doelpunten, maar vanwege een gescheurde kruisband zat zijn seizoen er al in april op.