Bolt traint voor ruim 1400 fans mee bij Borussia Dortmund

Meer dan dertig cameraploegen en 1409 fans stonden langs het trainingsveld om het langverwachte optreden van Bolt bij 'BVB' mee te maken. De Duitse club en de ex-atleet hebben dezelfde kledingsponsor.

De 31-jarige Jamaicaan, die vorig jaar na de WK atletiek een punt achter zijn imposante loopbaan zette, maakt er al jaren geen geheim van dat hij graag profvoetballer zou willen worden, het liefst bij zijn favoriete club Manchester United.

Afgelopen woensdag deed de achtvoudig olympisch kampioen samen met allerlei oud-voetbalsterren nog mee aan een demonstratiewedstrijdje in Basel.

"Dit is heel cool voor de club", zei middenvelder Nuri Sahin over het meetrainen van Bolt. "We hebben er met het team over gesproken en we waren het erover eens dat het niet vanzelfsprekend is om in aanraking te komen met sporters van wereldklasse als Bolt."

De wereldrecordhouder op de 100 meter won in zijn atletiekcarrière naast acht olympische titels ook elf gouden medailles, twee zilveren en een bronzen plak bij de WK.