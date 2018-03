FC Den Bosch en manager voetbalzaken Vloet per 1 mei uit elkaar

Vloet (55) bekleedt de functie van manager voetbalzaken bij de Brabanders pas sinds dit seizoen, nadat hij tussen februari 2016 en eind vorig seizoen trainer was bij FC Den Bosch. Eerder was hij coach van onder meer Roda JC, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag en NEC.

"Graag was ik nog jaren verbonden geweest aan FC Den Bosch om de jeugdopleiding verder uit te bouwen", zegt Vloet op de site van de huidige nummer negen van de Jupiler League.

"Helaas heb ik moeten concluderen dat de huidige financiële situatie van FC Den Bosch en de beschikbare middelen het voor mij niet mogelijk maken om de jeugdopleiding te ontwikkelen en uit te bouwen volgens de visie die ik voor ogen heb."

Algemeen directeur Paul van der Kraan is Vloet dankbaar voor zijn werk. "Met zijn kennis en ervaring in de voetballerij is hij in staat gebleken om een enthousiast team te formeren dat structuur heeft aangebracht in de jeugdopleiding."

Het FC Den Bosch van trainer Wil Boessen bezet met nog acht speelrondes te gaan de negende plaats in de Jupiler League. De club gaat zondag om 14.30 uur op bezoek bij FC Volendam.

