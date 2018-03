Langeler ziet ondanks afstraffing genoeg lichtpuntjes bij Jong Oranje

Jong Oranje ging donderdagavond op De Vijverberg met 1-4 onderuit tegen de leeftijdsgenoten uit België. Het was voor het eerst sinds 1981 dat de Nederlandse beloften vier doelpunten incasseerden in een thuiswedstrijd.

"Ik ben best wel teleurgesteld in het resultaat, 1-4 is best wel heftig", baalde Langeler na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Bij fases speelden we aardig en creëerden veel, maar bij de laatste pass was het net niet. Zij kwamen zes keer voor ons doel en vier keer was het raak."

Jong België kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van oud-Willem II’er Obbi Oularé. Kort na rust luisterde Arnaut Groeneveld zijn debuut voor Jong Oranje op met de gelijkmaker, waarna de Belgen nog driemaal het net vonden.

Volwassen

"Het moment dat we gelijkmaakten was de fase waarin we beter waren", vond Langeler. "Maar vervolgens kwam het naïeve in ons spel naar voren en werden we geslacht in de counter. Dat is wel hoe volwassen internationaal voetbal gespeeld wordt."

Ondanks de gevoelige nederlaag hield de 47-jarige coach ook positieve gevoelens over aan de wedstrijd. "Voor deze jongens en ons allemaal is het een leermoment. Ik ben teleurgesteld, maar in deze wedstrijd zaten ook genoeg aanknopingspunten."

Daarmee doelde Langeler onder meer op het spel van doelpuntenmaker Groeneveld. "Ik vond dat hij goed en dreigend speelde. Van hem kan ik in ieder geval zeggen dat hij rendement heeft gehad."

Andorra

Jong Oranje bereidt zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Andorra, die dinsdag op het programma staat in Andorra la Vella.

Nederland bezet in groep 4 de tweede plaats met acht punten uit vijf wedstrijden en heeft evenveel punten als nummer drie Oekraïne. De achterstand op koploper Engeland bedraagt vijf punten.

Alleen de winnaars van de negen poules in de kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2019 in Italië. De vier beste nummers twee mogen play-offs spelen.