Koeman kan eerste bondscoach deze eeuw worden die wint bij debuut

Frank Rijkaard was in oktober 1998 (2-0 tegen Peru) de laatste bondscoach die debuteerde met een overwinning. Louis van Gaal (2000: 2-2 tegen Ierland) lukte het niet en ook Marco van Basten (2004: 2-2 tegen Zweden) en Bert van Marwijk (2008: 1-1 tegen Rusland) startten met een remise bij Oranje.

Danny Blind ging in september 2015 in zijn eerste interland met 0-1 onderuit tegen IJsland en Fred Grim was een jaar geleden de vijfde (interim-)bondscoach die een valse start kende. Onder leiding van de oud-doelman, die drie interlands de leiding had, verloor Oranje met 1-2 van Italië.

Opvallend is dat tussen de debuterende bondscoaches door ook Dick Advocaat, Van Gaal en Guus Hiddink zonder zege aan hun tweede termijn begonnen.

Advocaat startte in 2002 met 1-1 tegen Engeland, Van Gaal begon zijn tweede termijn in 2012 met een 4-2 nederlaag tegen België en onder leiding van Hiddink ging Oranje in 2014 met 2-0 onderuit tegen Italië.

Bij de start van de derde termijn van Advocaat was er eindelijk wel een zege. In juni vorig jaar won Oranje onder leiding van de Hagenaar met 5-0 van Luxemburg.

Negatieve balans

Overigens zijn er ook statistieken die Oranje vertrouwen kunnen geven richting de confrontatie met Engeland. Nederland is bijvoorbeeld al zeven wedstrijden op rij ongeslagen tegen de 'Three Lions'.

De laatste nederlaag was op het EK van 1996, toen Oranje met liefst 4-1 klop kreeg op Wembley. Vervolgens werd er vier keer gelijkgespeeld en drie keer won Nederland. De laatste confrontatie eindigde in een 1-2 zege voor Oranje. Na een goal van Jamie Vardy schoten Vincent Janssen en Luciano Narsingh Nederland in maart 2016 alsnog naar een zege (1-2) op Wembley.

In totaal heeft Oranje wel een negatieve balans tegen Engeland. De Engelsen wonnen twaalf van de dertig wedstrijden, tien keer werd het gelijk en acht keer was Nederland de sterkste.

De 31e confrontatie tussen Nederland en Engeland begint vrijdag om 20.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Spanjaard Jesus Gil Manzano.