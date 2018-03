Patrick en Justin Kluivert tiende vader en zoon in Nederlands elftal

De 18-jarige Ajax-aanvaller kwam in Genève na 78 minuten in het veld voor Memphis Depay waardoor er na veertien jaar weer een Kluivert in het Nederlands elftal stond. Vader Patrick Kluivert speelde in 2004 tegen Ierland zijn 79e en laatste interland.

De nieuwe bondscoach Ronald Koeman, die van 1983 tot 1994 international was, had ook al een vader die in Oranje speelde, al bleef het bij Martin Koeman bij één interland in 1964 tegen Oostenrijk. Ronalds broer Erwin Koeman droeg 31 keer het Oranje-shirt.

Steven Berghuis, die ook geselecteerd was voor de oefenduels met Engeland en Portugal, was in 2016 tegen Ierland de laatste international die in de voetsporen trad van zijn vader. Frank Berghuis deed in 1989 57 minuten mee tegen Brazilië.

Daley Blind, momenteel geblesseerd, heeft met Danny Blind een vader die als speler (42 interlands) én als bondscoach (17 interlands) Oranje haalde.

Cruijff

De eerste 'zoon van' in Oranje was Jan Everse jr. (oud-trainer van onder meer sc Heerenveen en Sparta), die in 1975 twee interlands speelde. Zijn vader Jan Everse sr. kwam in 1949 drie keer in actie voor Oranje.

De andere vader-en-zoon-combinaties zijn Wim van der Gijp (één interland in 1954) en René van der Gijp (1982-1987, vijftien interlands), Jerry de Jong (drie interlands in 1990 en 1991) en Nigel de Jong (2004-2015, 81 interlands), Johan Cruijff (1966-1977, 49 interlands) en Jordi Cruijff (negen interlands in 1996) en Jan Mulder (1967-1970, vijf interlands) en Youri Mulder (1994-1999, negen interlands).

Nederland won de wedstrijd tegen Portugal in het Stade de Genève met 0-3.