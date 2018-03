Van de Sanden draagt met assist bij aan zege Lyon op Barcelona in CL

Lyon en Barcelona, de club van Lieke Martens, speelden in Lyon de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. De return in Barcelona staat volgende week woensdag op het programma.

Van de Sanden leverde tien minuten voor tijd de assist op het winnende doelpunt van Ada Hegerberg. De Oranje-international stond op dat moment pas dertien minuten in het veld.

Lyon opende vlak voor rust de score via een treffer van Amel Majri. Een kleine twintig minuten voor tijd zorgde Patricia Guijarro voor de gelijkmaker van Barcelona, waar Martens de hele wedstrijd meespeelde.

Olympique Lyon is de titelverdediger in de Champions League en de Franse ploeg maakt ook dit seizoen veel indruk in Europa. In de vorige ronde won Lyon met 0-7 en 9-0 van FC BIIK-Kazygurt uit Kazachstan. Barcelona rekende in de achtste finales simpel af met Gintra Universitetas uit Litouwen (0-6 en 3-0).

Dekker

Anouk Dekker, de derde Oranje-international in de kwartfinales, verloor woensdag met Montpellier de eerste wedstrijd tegen Chelsea op eigen veld met 0-2.

In de andere kwartfinales haalde VfL Wolfsburg met 5-0 uit tegen Slavia Praag en versloeg Manchester City het Zweedse Linköpings FC met 2-0.

De finale van de Champions League voor vrouwen is op 24 mei in het Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadium in Kiev.