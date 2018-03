Jong Oranje krijgt pak slaag in oefeninterland tegen Jong België

Het was voor het eerst sinds 1981 dat Jong Oranje vier doelpunten incasseerde in een thuiswedstrijd. Ook toen was België de tegenstander van de Nederlandse beloften.

Op De Vijverberg kwam Jong Oranje al na vier minuten op achterstand door een doelpunt van Obbi Oularé. De oud-speler van Willem II kopte raak uit een voorzet vanaf de linkerkant, waarbij doelman Justin Bijlow een inschattingsfout maakte.

Na een halfuur vond Bart Ramselaar het net voor Nederland, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd wegens hands van Pelle van Amersfoort. Kort na rust was het wel raak voor de ploeg van Langeler. Arnaut Groeneveld luisterde zijn debuut in Jong Oranje op met een treffer. De aanvaller van NEC legde twee tegenstanders in de luren en schoof de bal in de verre hoek.

Geluk

Jong België kwam zeven minuten later echter weer op voorsprong via een treffer van Dion Cools. Met wat geluk kwam de bal bij de aanvoerder terecht die deze vervolgens door de benen van Bijlow schoot.

In het vervolg van de tweede helft voerden de Belgen de score verder op. Eerst was Julien Ngoy trefzeker en in de slotfase bepaalde Alexis de Sart de eindstand door de rebound van een schot op de paal te benutten.

Behalve Groeneveld maakten ook AZ-middenvelder Teun Koopmeiners en Reading-aanvaller Pelle Clement hun debuut in de basis. Ook de invallers Juninho Bacuna (FC Groningen), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Carel Eiting (Ajax) en Michel Vlap (sc Heerenveen) mochten hun eerste minuten maken in het shirt van Jong Oranje.

Andorra

Jong Oranje bereidt zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Andorra, die dinsdag op het programma staat in Andorra la Vella.

Nederland bezet in groep 4 de tweede plaats met acht punten uit vijf wedstrijden en heeft evenveel punten als nummer drie Oekraïne. De achterstand op koploper Engeland bedraagt vijf punten.

Alleen de winnaars van de negen poules in de kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2019 in Italië. De vier beste nummers twee mogen play-offs spelen.