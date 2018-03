PSG in volgend Europees duel zonder deel publiek na rellen tegen Real

PSG is gestraft voor de rellen bij het laatste Europese duel voor eigen publiek tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Franse topclub kreeg tevens een boete van 43.000 euro.

Bij de return op 6 maart in Parijs werd er vuurwerk door de Franse aanhangers afgestoken. Ook werd in het stadion gebruikgemaakt van een laserpen. Volgens de UEFA waren de Franse veiligheidsmaatregelen in algemene zin ontoereikend.

Door alle onrust op de tribunes en door de sterke rookontwikkeling in en rond het veld moest de Duitse arbiter Felix Brych het duel twee keer onderbreken.

Uitgeschakeld

PSG verloor de heenwedstrijd tegen Real in Santiago Bernabeu met 3-1. In de return ging de ploeg van coach Unai Emery in Parijs met 1-2 ten onder, waardoor het voor eigen publiek werd uitgeschakeld in de Champions League.

In de Ligue 1 gaan de Parijzenaars stevig aan kop. Na 31 wedstrijden hebben zij zeventien punten voorsprong op nummer twee AS Monaco, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Ook Olympique Marseille werd bestraft door de UEFA. De Zuid-Franse club mag na de ongeregeldheden in de uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao geen fans meenemen naar het bezoek aan RB Leipzig op 5 april in de kwartfinales van de Europa League.

