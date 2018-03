Bondscoach Koeman adviseert Kluivert bij Ajax te blijven

"Ik heb er met hem over gesproken", vertelde Koeman donderdag tijdens de persconferentie in de aanloop naar zijn eerste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal tegen Engeland.

"Hij praat nu met Ajax over een nieuw contract. In mijn ogen is langer in Nederland blijven het beste", vervolgde hij. "Hij is pas 18 jaar. Dat is te vroeg om bijvoorbeeld al naar de Premier League te gaan."

Kluivert is aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax bezig. Zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2019 af.

Verjaardag

De linksbuiten van Ajax zong woensdag op Koemans 55-jarige verjaardag voor de bondscoach. Hij moest net als de andere vier debutanten (Guus Til, Wout Weghorst, Marco Bizot en Hans Hateboer) een liedje zingen.

"De jongste moest als eerste", vertelde Koeman. "Dus je kan wel raden welk liedje kleine Kluivert zong. Lang zal hij leven, inderdaad. Slim mannetje."

Kluivert speelde 38 competitiewedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarin hij negen doelpunten maakte. De zoon van oud-international Patrick Kluivert kan vrijdag zijn debuut voor Oranje maken in de wedstrijd tegen Engeland. De oefeninterland begint om 20.45 uur in de Arena.

Op maandag (aftrap 20.30 uur) speelt de ploeg van Koeman in het Zwitserse Genève een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal.