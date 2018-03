Bondscoach Koeman adviseert Kluivert bij Ajax te blijven

"Ik heb er met hem over gesproken", vertelde Koeman donderdag tijdens de persconferentie in de aanloop naar zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal tegen Engeland. "In mijn ogen is langer in Nederland blijven het beste voor Justin."

De vragen over Kluivert kwamen van Engelse journalisten. De buitenspeler, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax, wordt al langere tijd gelinkt aan de Premier League. De speler zelf zegt bij Ajax te willen blijven, maar vooralsnog leverden de onderhandelingen tussen zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en de club geen witte rook op.

Koeman hoopt dat het wel snel tot contractverlenging komt. "Justin is pas achttien jaar. Het is voor zijn ontwikkeling te vroeg om bijvoorbeeld al naar de Premier League te gaan."

Verjaardag

Kluivert speelde tot dusver 38 Eredivisiewedstrijden voor Ajax en scoorde negen keer. Evenals de vier andere debutanten in de Oranje-selectie (Guus Til, Wout Weghorst, Marco Bizot en Hans Hateboer) moest hij woensdag een liedje zingen voor het oog van de rest van de selectie.

"De jongste moest als eerste", vertelde Koeman, die woensdag zijn 55e verjaardag vierde. "Je kunt wel raden welk liedje kleine Kluivert zong. Lang zal hij leven, inderdaad. Slim mannetje."

Vrijdag tegen Engeland kan Kluivert zijn debuut maken voor Oranje en dan treedt hij in de voetsporen van zijn vader Patrick Kluivert, die van 1994 tot 2004 tot 79 interlands kwam. De aftrap in de Arena is om 20.45 uur.

Maandag (aftrap 20.30 uur) speelt de ploeg van Koeman in het Zwitserse Genève een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal.