Oranje onder Koeman voorlopig niet met drie aanvallers

"Met deze spelersgroep, waarin echte toppers niet meer aanwezig zijn, kies ik voor een ander systeem", vertelde Koeman donderdag op zijn persconferentie in de Arena. De nieuwe bondscoach kiest waarschijnlijk voor een systeem met drie centrale verdedigers en aanvallende backs.

"Dit systeem kan meer zekerheid geven. En de jongens voorin krijgen misschien wat meer vrijheid. Ik heb er met de selectie ook al rekening mee gehouden. Ik heb spelers uitgenodigd die dit systeem gewend zijn", doelde Koeman onder meer op Hans Hateboer van Atalanta Bergamo, die als rechtsback in een systeem met vijf verdedigers veelal kan opkomen.

Naast de interland tegen Engeland wil Koeman de wedstrijd maandag tegen Portugal en in mei en juni tegen Slowakije en Italië gebruiken om het nieuwe systeem van Oranje erin te slijpen. "Ik zeg niet dat we nooit meer 4-3-3 gaan spelen, maar deze vier interlands wil ik niet met drie spitsen spelen."

Cillessen

Over de invulling van zijn elftal tegen de Engelsen wilde Koeman nog niets kwijt. Hij vertelde dan ook niet of Jeroen Zoet of Jasper Cillessen zal keepen in de Arena.

"Zoet doet het goed bij PSV en Cillessen in de wedstrijden die hij speelt bij Barcelona ook. Als ik niet voor Cillessen kies, is dat niet omdat hij te weinig heeft gespeeld. Want dan had ik hem helemaal niet geselecteerd."

Koeman vertelde wel dat Virgil van Dijk de nieuwe aanvoerder van Oranje is, als opvolger van Arjen Robben die in het najaar een punt zette achter zijn interlandcarrière. Als de verdediger van Liverpool er niet bij is, zal Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum of de nu geblesseerde Daley Blind de band dragen. Dat betekent echter niet dat dat drietal een beschermde status heeft.

"Die status hebben ze niet, maar het zijn wel jongens die bij grote clubs spelen en de leeftijd hebben om belangrijk te zijn voor het elftal. Bovendien maakt Strootman de afgelopen dagen een goede indruk, nadat ik door de laatste interlands een wat ander beeld van hem kreeg. Hij zal trouwens de eerste zijn om dat toe te geven. Strootman is een van de jongens die moet zorgen dat het beter gaat met Oranje."

Weghorst

Ook de vijf debutanten in de Oranje-selectie (Hateboer, Justin Kluivert, Wout Weghorst, Marco Bizot en Guus Til) maakten de afgelopen dagen een goede indruk op Koeman.

"Ze manifesteren zich uitstekend in de groep. Ik zie dat ze allemaal het talent hebben om mee te kunnen komen, al komen ze in het partijspel soms nog wat tekort. Maar goed, daarom zijn ze er nu bij. Om te wennen aan het niveau van Oranje."

De wedstrijd tussen Oranje en Engeland begint vrijdag om 20.45 uur in de Arena. De vriendschappelijke interland van maandag tegen Portugal wordt in het Zwitserse Genève gespeeld en de aftrap is om 20.30 uur.