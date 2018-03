Claim zaakwaarnemer Tadic van 1,1 miljoen euro tegen FC Twente afgewezen

De arbitragecommissie van de KNVB heeft die zogenoemde tweede overeenkomst donderdag nietig verklaard.

Erik Velderman, directeur financiële en operationele zaken van de Eredivisieclub, reageert verheugd op het vonnis. "De gang van zaken rond de transfer van Tadic houdt FC Twente al geruime tijd in een wurggreep. Het is een complexe zaak, waarbij ook fiscale aspecten een belangrijke rol spelen."

"FC Twente moet zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen in dit soort dossiers zodat alle tijd en energie op de toekomst van de club kan worden gericht", aldus Velderman.

"Door deze uitspraak van de arbitragecommissie is een belangrijke claim afgewend en zetten we weer een belangrijke stap in de goede richting."

Southampton betaalde in de zomer van 2014 zo'n 14 miljoen euro om de 29-jarige Serviër over te nemen van FC Twente.

Naheffingen

Volgens FC Twente is het Tadic-dossier nu nog niet gesloten. Een onderzoek van de Belastingdienst bevindt zich in de afrondende fase. FC Twente houdt rekening met naheffingen.

De club uit Enschede ontsnapte begin 2017 aan een faillissement. Vanwege de financiële wanorde kreeg Twente wel een straf van de KNVB van drie seizoenen zonder Europees voetbal.

Twente verkeert momenteel in groot degradatiegevaar. Met nog zes duels te spelen in de ploeg van trainer Gertjan Verbeek hekkensluiter in de Eredivisie.

Het verschil met nummer 17 Roda JC bedraagt slechts één punt. Volgende week zondag gaat Twente op bezoek bij VVV-Venlo (aftrap 12.30 uur).

