Virgil van Dijk nieuwe aanvoerder Nederlands elftal

De 26-jarige Van Dijk is de opvolger van Arjen Robben, die in het najaar afscheid nam van Oranje. In de oefeninterland vrijdag in de Arena tegen Engeland draagt de verdediger van Liverpool voor het eerst de aanvoerdsband.

"Virgil heeft er een mooie leeftijd voor en speelt bij een grote club. Dit is een mooie stap voor hem. Hij krijgt meer verantwoordelijkheid en daar is hij ook aan toe", vertelde Koeman bij de bekendmaking van het nieuws.

Van Dijk was ook aanwezig op de persconferentie en zei dat hij trots is op het aanvoerderschap. "Spelen voor je land is al een hele eer, maar aanvoerder zijn helemaal. Ik ben ongelooflijk blij", aldus de zestienvoudig international, die bij zijn vorige club Southampton ook al captain was.

Afgelopen winter werd hij door Liverpool voor liefst 84 miljoen euro weggekocht bij de club uit het zuiden van Engeland en daarmee werd hij de duurste verdediger ter wereld.

Reserve-aanvoerder

De keuze van Koeman voor Van Dijk is geen verrassing, al werden Kevin Strootman, Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Stefan de Vrij ook genoemd.

De bondscoach heeft geen vaste reserve-captain aangewezen, maar hij zei donderdag wel dat Strootman, Wijnaldum of Daley Blind de band zal dragen als Van Dijk er niet is. "Zij zitten al in de spelersraad en zijn spelers waar ik veel van mag verwachten. Maar pin me er niet op vast wie precies de nummer twee is", aldus Koeman.

Onder Koemans voorgangers Dick Advocaat was Wesley Sneijder achter Robben de reserve-aanvoerder. De 33-jarige middenvelder van het Qatarese Al-Gharafa beëindigde begin deze maand zijn interlandloopbaan.

De wedstrijd tussen Oranje en Engeland begint vrijdag om 20.45 uur in de Arena. Op maandag (aftrap 20.30 uur) speelt de ploeg van Koeman in het Zwitserse Genève een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal.