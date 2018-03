Manchester United neemt per direct afscheid van Ibrahimovic

De 36-jarige Ibrahimovic had bij United nog een contract tot komende zomer. Hij was bij de huidige nummer twee van de Premier League op een zijspoor beland.

"Iedereen bij de club wil Zlatan bedanken voor zijn bijdrage sinds zijn komst", meldt United op de website. "We wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

De Zweed verruilt United zeer waarschijnlijk per direct voor het Amerikaanse Los Angeles Galaxy. Zowel BBC als Sky Sports maakt donderdag melding van de op handen zijnde overgang, nadat ESPN eerder op de dag al met het nieuws naar buiten kwam. United en LA Galaxy melden nog niets over een transfer.

Ibrahimovic, die dit seizoen door een zware knieblessure pas zeven officiële duels voor United speelde en dit kalenderjaar niet in actie kwam, wordt al langer gelinkt aan een transfer naar LA Galaxy. In januari zei United-manager José Mourinho al mee te werken aan een overgang als de Amerikaanse interesse zou aanhouden.

Vorig seizoen was de voormalig spits van onder meer Ajax, Internazionale en FC Barcelona nog een van de smaakmakers bij United. In 46 duels maakte hij 28 doelpunten, maar vanwege een gescheurde kruisband zat zijn seizoen er al in april op.

Ibrahimovic speelde 116 interlands voor Zweden en scoorde daarin 62 keer, waarmee hij topscorer aller tijden is van het Scandinavische land. Hij stopte na het EK van 2016 als international, maar zinspeelde eerder deze maand op een terugkeer in het nationale elftal.

Mocht Ibrahimovic daadwerkelijk bij LA Galaxy tekenen, dan treft hij in Californië onder anderen Ashley Cole. De 107-voudig international van Engeland, die voor onder meer Arsenal en Chelsea speelde, is aanvoerder bij de club.

Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer is pas net begonnen. LA Galaxy staat na twee wedstrijden, waarin zowel gewonnen als verloren werd, op de negende plaats. De competitie bestaat uit twaalf clubs.

United kent een wisselvallig seizoen. De 'Red Devils' staan tweede in de Premier League, maar geven wel liefst zestien punten toe op koploper en stadgenoot Manchester City.

In de Champions League werd de ploeg van Mourinho eerder deze maand uitgeschakeld door Sevilla door in eigen huis met 1-2 te verliezen. De heenwedstrijd in Spanje was in 0-0 geëindigd.

