Til verlengt contract bij AZ met een jaar tot medio 2023

De contractverlenging van de 20-jarige Til is een gevolg van zijn goede prestaties dit seizoen. Hij scoorde al tien keer in 32 officiële duels en zit voor het eerst bij Oranje.

"Guus heeft de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt. Hij is doorgebroken als speler van de jeugdopleiding en heeft zich opgewerkt tot vaste waarde van het eerste elftal van AZ", verklaart directeur voetbalzaken Max Huiberts op de site van AZ.

"Daarnaast is hij zelfs al opgevallen bij de bondscoach, met selectie voor het Nederlands elftal tot gevolg."

Til, die in augustus 2016 in de voorronde van de Europa League tegen PAS Giannina zijn debuut voor AZ maakte, verblijft momenteel met Oranje in Zeist. De selectie van bondscoach Ronald Koeman bereidt zich voor op de oefenduels met Engeland (vrijdag in Amsterdam) en Portugal (maandag in Genève).

Mede dankzij de inbreng van Til is AZ bezig aan een goed seizoen. De ploeg van trainer John van den Brom staat in de Eredivisie knap derde achter PSV en Ajax en speelt op 22 april de bekerfinale tegen Feyenoord.

