Stoke geeft Pieters boete voor discotheekbezoek op avond voor wedstrijd

Pieters werd door trainer Paul Lambert op zaterdag al buiten de selectie gehouden voor het duel met de 'Toffees', dat met 1-2 verloren ging.

Donderdag meldt The Telegraph dat Pieters vanwege zijn onprofessionele gedrag een boete heeft gekregen van twee weeksalarissen, wat neerkomt op 80.000 euro.

"Erik is een ervaren speler, we zijn extreem teleurgesteld dat hij uit is gegaan voor zo'n belangrijke wedstrijd", zegt voorzitter Peter Coates van Stoke. "We verwachten van al onze spelers professioneel gedrag en Erik heeft ons in dit geval teleurgesteld."

Gesprek

Volgens de krant heeft de oud-speler van FC Utrecht en PSV deze week een gesprek gevoerd met Lambert. Het is nog onduidelijk of de manager in de komende wedstrijden een beroep gaat doen op de linksback, die achttien interlands speelde voor Oranje, waarvan de laatste in 2014.

Met nog zeven duels te spelen staat Stoke voorlaatste in de Premier League. De achterstand op de veilige zeventiende plek bedraagt drie punten.

Volgende week zondag gaat Stoke - waar ook Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi onder contract staan - op bezoek bij Arsenal.

