Manchester United dient aanvraag in voor oprichten vrouwenelftal

Het nieuwe vrouwenteam van United komt bij een akkoord van de FA uit op het tweede niveau van de Women's Super League (WSL 2), zo meldt de club woensdagavond op zijn website.

Het kersverse elftal zal haar wedstrijden gaan spelen op trainingscomplex 'The Cliff', waar regelmatig jeugdwedstrijden van United worden afgewerkt.

Directeur Ed Woodward is in zijn nopjes met het eerste professionele damesteam ooit in de historie van United. "We zijn heel blij dat we dit aan kunnen kondigen. We willen vooral meer talenten een kans geven om zich omhoog te werken in de top van het vrouwenvoetbal."

Arsenal

Manchester United is de laatste Engelse topclub met een vrouwenelftal. Stadgenoot City, Arsenal, Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur gingen de 'Red Devils' al voor.

Bij Arsenal, dat uitkomt in de hoogste divisie van het vrouwenvoetbal in Engeland, staan onder anderen Vivianne Miedema, Sari van Veenendaal, Dominique Janssen en Daniëlle van de Donk onder contract.

De vier Oranje-internationals wonnen vorige week met de 'Gunners' de Continental Tyres Cup (de League Cup voor vrouwenteams).