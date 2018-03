Jaap Stam ontslagen als manager van Reading

Reading staat momenteel op een zeer teleurstellende twintigste plek in het Championship - waar de nummers 22 tot en met 24 degraderen -Â terwijl aanvankelijk de doelstelling was om te promoveren naar de Premier League.

De 'Royals' wisten van de laatste negen competitiewedstrijden er geen eentje te winnen en gingen afgelopen zaterdag nog onderuit op bezoek bij Norwich City (3-2), hetgeen de druppel was voor grootaandeelhouders Yongge Dai en Xiu Li Dai.

"Zij wilden Jaap alle kansen geven om de situatie om te draaien. Jaap heeft er alles aan gedaan om het team weg te krijgen uit de huidige moeilijke positie, maar na lang nadenken heeft de club besloten dat verandering nu noodzakelijk is. We willen Jaap bedanken voor zijn harde werk en wensen hem het beste", laat Reading weten in een statement.

Contractverlenging

Stam ging in de zomer van 2016 aan de slag bij Reading. Hij was in zijn debuutseizoen gelijk al dichtbij promotie naar de Premier League, maar in de finale van de play-offs werd er verloren van Huddersfield Town.

De oud-speler van onder meer PSV, Manchester United, Lazio en Ajax en 67-voudig international zag vervolgens wel zijn contract in het Madejski Stadium met twee jaar verlengd worden tot medio 2020.

Stam had voor zijn avontuur bij Reading twee jaar Jong Ajax onder zijn hoede en was ook drie jaar lang assistent-trainer bij PEC Zwolle.

Het is nog niet bekend wie Stam opvolgt bij Reading, waar Brian Tevreden de technisch directeur is en Joey van den Berg, Leandro Bacuna en Pelle Clement als speler actief zijn.