Wijnaldum wil Liverpool-vorm eindelijk ook in Oranje laten zien

"Het is duidelijk dat ik bij Oranje niet zo goed speel als bij Liverpool", erkent Wijnaldum. "Ik heb mezelf ook afgevraagd hoe dat kan. Oranje en Liverpool zijn verschillende ploegen, het is natuurlijk anders qua spel. Maar het is moeilijk om precies te verklaren waardoor het komt."

Ondanks het mindere spel was Wijnaldum onder Koemans voorgangers Danny Blind en Dick Advocaat vrijwel altijd zeker van een basisplaats bij Oranje, dat plaatsing voor het EK 2016 en het WK 2018 misliep.

"Twee toernooien achter elkaar missen is te veel", vindt Wijnaldum. "Het is tijd voor revanche als team. Ook voor mij persoonlijk? Zo wil ik het niet noemen. Ik wil gewoon laten zien dat ik ook in Oranje kan presteren. Hopelijk laat ik onder Koeman wel mijn vorm van Liverpool zien."

Ervaring

Doordat gelouterde krachten als Wesley Sneijder en Arjen Robben zijn afgehaakt, is de 27-jarige Wijnaldum de op één na meest ervaren international in de eerste selectie van Koeman, die zich voorbereidt op de oefeninterlands tegen Engeland (vrijdag) en Portugal (maandag).

Alleen Ryan Babel (46) heeft meer interlands dan Wijnaldum (45), al wil de oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United daar niet al te veel waarde aan hechten.

"Dat ik zoveel interlands heb gespeeld, zegt vooral dat ik fit ben gebleven en ik gelukkig steeds geselecteerd werd. Maar ik stel me niet anders op omdat ik ineens een ervaren kracht zou zijn. Ik laat me horen als ik het ergens niet mee eens ben, maar dat heb ik altijd gedaan. Dat verandert niet zomaar."

Aanvoerder

Toch wordt Wijnaldum genoemd als mogelijke nieuwe (reserve-)aanvoerder van Oranje. Ook Virgil van Dijk, Kevin Strootman en Stefan de Vrij lijken voor de band in aanmerking te komen nu Robben en Sneijder gestopt zijn.

"Het zou kunnen", beseft Wijnaldum. "Maar er zijn er meer. Of ik het zou willen? Ik ben er niet echt mee bezig, maar natuurlijk sta ik er ervoor open. Bij PSV ben ik al twee jaar aanvoerder geweest. Als de groep mij nu weer als aanvoerder accepteert, wil ik het weer doen."

De wedstrijd tussen Oranje en Engeland begint vrijdag om 20.45 uur in de Arena. Bij de interland tegen Portugal wordt maandag om 20.30 uur afgetrapt in het Zwitserse Genève.