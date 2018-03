Fortuna Sittard en Oliseh komen niet tot compromis in arbitragezaak

Oliseh had de zaak aangespannen omdat hij het onterecht vindt dat hij in februari is ontslagen als trainer van de Limburgse club.

Volgens de 43-jarige Nigeriaan gebeurde dat omdat hij weigerde mee te doen aan illegale praktijken en het overtreden van de wet.

Oliseh wilde daar destijds niet verder op ingaan, maar gaf dinsdag te kennen dat de spelers in september na de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-0) in de kleedkamer enveloppen met zwart geld hebben ontvangen en dat hij zelf kreeg aangeboden om zwart uitbetaald te krijgen.

Fortuna Sittard ontkende de aantijgingen van Oliseh in alle toonaarden en beweerde dat hij zich over een langere periode heeft misdragen tegenover meerdere personen binnen de vereniging.

Angstcultuur

"Er heerste een totale angstcultuur. Hij schold de directeur voetbalzaken Mustafa Aztopal uit voor 'puta madre' (Spaans voor hoerenzoon) en wenste met niemand te communiceren", zei de advocaat van Fortuna Sittard.

"We hebben geprobeerd met een mediator naar een oplossing te zoeken, maar daar wilde Oliseh niet aan meewerken. Hij verscheen niet."

Oliseh eiste van Fortuna Sittard uitbetaling van zijn contract tot volgend jaar, wat neerkomt op 114.000 euro netto, een eventuele promotiebonus en compensatie voor de beschadigingen, maar daar wilde de club niet aan voldoen.

Met Oliseh aan het roer won Fortuna Sittard dit seizoen met het binnenhalen van de tweede periodetitel voor het eerst in 23 jaar tijd een hoofdprijs, waarmee ook gelijk een ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie veilig werd gesteld.

Fortuna Sittard is met een derde plaats op de ranglijst en nog acht speelrondes voor de boeg zelfs nog in de race voor het kampioenschap in de Jupiler League. De achterstand op nummer twee NEC bedraagt slechts vier punten. Koploper Jong Ajax kan niet promoveren.

