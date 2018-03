Martinez wil na WK in Rusland door als bondscoach van Bel

"Ik houd van de Rode Duivels", begon Martinez dinsdag op het bondsbureau in Brussel zijn verhaal voor de camera van Sporza. "Ik zie dit project ook als iets van de langere termijn. Maar of er na deze twee jaar nog wat bijkomt hangt niet alleen van mij af."

In de Belgische media wordt er al maandenlang gespeculeerd over de opvolger van Martinez. Zo zou voormalig FC Twente-trainer Michel Preud'homme staan te trappelen om het over te nemen van de Spanjaard.

"Ik kan begrijpen dat mijn toekomst de mensen bezighoudt. Ik kan er echter helemaal niets over zeggen", aldus Martinez.

Panama

"Het enige dat nu telt voor ons is het WK. Veel hangt af van wat er daar gebeurt. Het heeft weinig zin nu al te praten over hoe het daarna verder moet."

België neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Panama, Tunesië en Engeland. Martinez ziet volop kansen, maar waakt ook voor onderschatting.

"Dat moeten we zeker niet tegen Panama doen. Ik ben onder de indruk van de manier waarop dat land zich heeft geplaatst. Tunesië speelt voetbal dat aangenaam is om te bekijken. Engeland is een heel mooie tegenstander. Daar staat een jonge generatie klaar, onder leiding van een coach die nu al heel mooi werk heeft verricht."

België begint op 18 juni aan de mondiale titelstrijd met de ontmoeting tegen Panama in Sochi. Daarna volgen de confrontaties tegen Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).

