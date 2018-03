Young neemt het op voor door Mourinho gewisselde Shaw

"Hij is natuurlijk een speler die het goed wil doen en ik zie hem ook graag presteren", aldus Young dinsdag in gesprek met de BBC.

"Hij is een fantastische speler. Ik heb nog steeds het gevoel dat hij één van de besten ter wereld kan worden. Je moet gewoon hard werken."

Shaw werd in de bekerontmoeting met Brighton & Hove Albion constant langs de lijn bekritiseerd door zijn manager José Mourinho en mocht dus in de rust gaan douchen.

Dat zou volgens verschilende Britse media tegen het zere been van de overige selectiespelers zijn geweest. Zij reageerden naar verluidt boos en verbijsterd op de beslissing van Mourinho.

De steunbetuiging van Young is in die zin opvallend dat hij dit seizoen op de linksbackpositie vaak de voorkeur krijgt boven Shaw, maar dat vindt hij in deze kwestie niet van belang.

Gezond

"De concurrentiestrijd in ons team is gezond. Natuurlijk wil iedereen spelen en het is zwaar als je dan net buiten de boot valt. Ik heb altijd al gezegd dat als je naar een club als United gaat je op een moeilijke plek bent om te presteren."

"Maar als je goed traint en altijd honderd procent geeft, dan krijg je een kans. Dat is altijd al zo geweest in de voetballerij. Ook voor Luke komen er weer betere tijden."

Het is bepaald niet de eerste keer dat Shaw en Mourinho met elkaar overhoop liggen. Vorig jaar nog was de Portugees van mening dat de 22-jarige Engelsman zich niet als een prof gedraagt.

"Het is moeilijk voor hem om op de bank te zitten. Ik kan hem niet vergelijken met Ashley Young, Matteo Darmian of Daley Blind. De manier waarop hij traint is anders, de focus en ambitie is niet te vergelijken. Hij ligt daar heel ver op achter", zei hij destijds.

Shaw werd door United in de zomer van 2014 als veelbelovend talent voor dertien miljoen euro overgenomen van Southampton. De zevenvoudig international liep een jaar later in het Champions League-duel met PSV een dubbele beenbreuk op waardoor hij in bijna vier jaar tijd tot slechts 29 Premier League-optredens kwam.

