Dost wordt moe van verhalen dat hij in Oranje maar niet kan scoren

"Ik ben hier met het idee gekomen dat ik nu verdomme wil laten zien wat ik waard ben", zei de spits van Sporting Portugal dinsdag voorafgaand aan de training van Oranje in de Zeister bossen in gesprek met FOX Sports.

"Ik word wel een beetje moe van het verhaal dat ik in Portugal zoveel scoor en er in het Nederlands elftal niets van bak. Zo wordt er toch altijd weer geconcludeerd door de buitenwacht."

Dost steekt ook de hand in eigen boezem. Hij beaamt dat de zeventien wedstrijden die hij tot dusver voor zijn land afwerkte met daarin maar één doelpunt niet zijn gelukkigste waren.

"Dat waren ze zeker niet. In het begin van mijn interlandloopbaan moest ik het veelal doen met invalbeurten en daarna stond ik een paar keer in de basisopstelling. Zo is het tot op heden gelopen voor mij in Oranje."

Supergoed

Dost heeft wel het gevoel dat er betere tijden aan zitten te komen en laat zich dan ook niet uit evenwicht brengen door wat er in de media staat.

"Daar kijk ik sowieso niet naar. Ik weet dat ik supergoed in mijn vel zit en dat ik klaar ben om doelpunten te maken. Als je dat als spits niet doet, heb je geen hol gepresteerd. Zo werkt het nou eenmaal."

Nederland speelt vrijdag in de Johan Cruijff Arena vriendschappelijk tegen Engeland en oefent drie dagen later op maandag ook nog in het Stade de Genève tegen Portugal.

Koeman gaf maandag op zijn persconferentie te kennen dat hij flink gaat rouleren, dus de kans is groot dat Dost in slechts één van de twee confrontaties in actie komt.

"Het maakt me niks uit welke wedstrijd ik mag spelen. Het liefst natuurlijk allebei. Het lijkt me wel leuk om in elk geval een paar minuten tegen Portugal te spelen zodat ik tegenover mijn teamgenoten bij Sporting sta."

Dost is bezig aan een voortreffelijk seizoen bij Sporting. Hij vond in 23 competitieduels even zo vaak het net, waarmee hij achter Benfica's Jonas (31) de tweede plaats op de topscorersranglijst in de Portugese Liga NOS bezet.