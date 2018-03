'Door video-arbiter zal het niet meer misgaan bij cruciale beslissingen'

"De fans zullen beslissingen altijd wel met een bepaalde bril op blijven beoordelen'', aldus Mike van der Roest, projectmanager Video Assistent Referee bij de KNVB.

"Fouten zullen er ook altijd wel blijven, het zal nooit lukken om alles perfect te krijgen. Maar bij de cruciale beslissingen over wel of geen doelpunt of een rode kaart kan het straks niet meer misgaan.''

De afgelopen seizoenen is bij Nederlandse bekerwedstrijden al geƫxperimenteerd met de videoscheidsrechter. Maandag werd bekend dat de speciale arbiter, die achter tv-schermen de wedstrijd volgt, komend seizoen bij alle wedstrijden in de Eredivisie wordt ingevoerd.

De videoscheidsrechter mag alleen ingrijpen bij 'zware en duidelijke fouten' of 'gemiste serieuze incidenten'. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden of de bal over de lijn is en of er sprake is van een strafschop.

Van der Roest beseft dat mensen aan de nieuwe situatie zullen moeten wennen. "Er wordt nu bijvoorbeeld geroepen dat de videoscheidsrechter had moeten ingrijpen bij een bepaalde gele kaart of een hoekschop. Maar over dat soort momenten kan hij niet oordelen."

"Er ligt wel een belangrijke taak om dit de komende tijd bij het grote publiek duidelijk te maken. We zullen het als mantra moeten blijven herhalen.''

Vak apart

Het WK van komende zomer in Rusland kan daarbij een belangrijke rol spelen. Voor het eerst zullen videoscheidsrechters actief zijn op het belangrijkste toernooi ter wereld.

Van der Roest: "Mensen kunnen er dan nog meer aan wennen. Er zullen bij het WK ook momenten zijn waarop we discussies hebben. Maar de acceptatie zal wel breder worden.''

Volgens de projectmanager is de rol van videoscheidsrechter niet voor iedereen weggelegd. "Het is een vak apart. Je kunt ook niet zomaar achter het scherm gaan zitten."

"Aan de hand van de beelden moet je zo snel mogelijk een beslissing nemen en je moet tegelijkertijd ook communiceren met de scheidsrechter op het veld. Maar ondertussen gaat het spel door, dus je moet heel snel kunnen schakelen. Daarnaast moet je er ook wel van overtuigd zijn dat je de juiste beslissing neemt.''

De KNVB draait de eerste twee seizoenen op voor de kosten van de videoscheidsrechters. Die zijn beraamd op 1,7 miljoen euro per jaar. De bedoeling is dat daarna ook de clubs gaan bijdragen.