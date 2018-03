Thy had massale aandacht voor stamceldonatie niet verwacht

"Het is erg speciaal dat er in de elfde minuut massaal voor mij is geapplaudisseerd", aldus de 26-jarige Thy, die met rugnummer elf speelt, dinsdag op een speciaal belegde persconferentie in Venlo.

De Duitser deed daar één keer zijn verhaal over de actie die tot ver over de grens door media werd opgepakt.

In de Nederlandse stadions was er ook veel aandacht voor Thy. Zo was er zaterdag bij PSV-VVV een staande ovatie voor de aanvaller en werd hij na de wedstrijd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ook bij de meeste andere Eredivisie-duels was er een eerbetoon in de elfde minuut.

"Ik had niet verwacht dat er zoveel aandacht zou komen voor mijn actie", zei Thy, die zeven jaar geleden als jonge speler op initiatief van zijn toenmalige club Werder Bremen DNA afstond voor een mogelijke match met een leukemiepatiënt.

Eerbetoon bij Sparta-Ajax

Aanmeldingen

De aandacht heeft er ook voor gezorgd dat er inmiddels een flink aantal stamceldonoren is bijgekomen. Stichting Matchis, een centrum voor stamceldonatie, meldde maandag aan het AD dat het om zeker vijfduizend nieuwe aanmeldingen gaat.

"Ik heb gelezen dat duizenden mensen zich aangemeld hebben, dat is mooi", stelde Thy. "Hopelijk krijgen veel mensen daardoor een nieuwe kans."

VVV-trainer Maurice Steijn, die bij de persconferentie naast zijn spits zat, vertelde dat alle leden van technische staf van de Limburgse club die jonger zijn dan 50 jaar ook stamceldonor zullen worden.

FC Twente

Thy hoopt op zondag 1 april in de volgende wedstrijd van VVV, thuis tegen FC Twente, weer mee te doen. "De laatste week voelde ik me erg slap, daarom kon ik zaterdag niet naar het stadion komen. Maar nu voel ik me beter."

Thy is dit seizoen goed voor zeven treffers in 27 Eredivisie-duels. Daarmee heeft de aanvaller, die gehuurd wordt van Werder Bremen, een belangrijk aandeel in het prima seizoen van de gepromoveerde ploeg.

VVV staat met 33 punten keurig op de twaalfde plek met nog zes duels te gaan.

