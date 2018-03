Weer fitte De Vrij kijkt uit naar nieuwe samenwerking met Koeman

"Ik ken Koeman als een goede trainer die tactisch erg sterk is", aldus de 26-jarige De Vrij dinsdag voor de tweede training van Oranje onder de nieuwe bondscoach.

De verdediger kende in hun drie gezamenlijke seizoenen bij Feyenoord geen vlekkeloze relatie met Koeman, want aan het begin van het seizoen 2013/2014 moest De Vrij zijn aanvoerdersband na iets meer dan een jaar inleveren omdat Koeman spits Graziano Pellè nog belangrijker wilde maken.

"Ach, met iedereen kan je wel eens een akkefietje hebben", stelt De Vrij, die nu kans maakt om één van de drie nieuwe aanvoerders van Oranje te worden.

"Heeft Virgil van Dijk gezegd dat het aanvoerderschap voor hem een droom zou zijn? Dat is niet zo raar toch? Dat geldt denk ik voor iedere voetballer. Dus ook voor mij."

Blessures

De Vrij is met een goed gevoel naar Zeist afgereisd omdat hij zich momenteel misschien wel sterker dan ooit voelt. "Ik speel goed, mag ik wel zeggen. Ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit in deze periode van het seizoen al 35 duels heb gespeeld."

De 33-voudig international speelde de afgelopen twee jaar door allerlei blessures maar drie interlands voor het Nederlands elftal, maar is nu helemaal fit. "Ik ben er de laatste tijd veel te vaak niet bij geweest", erkent hij.

De Vrij was eigenlijk al geblesseerd toen hij op 6 september 2015 met Oranje aan de mislukte uitwedstrijd tegen Turkije (0-3) in de EK-kwalificatie begon. Vlak voor rust ging het echt niet meer.

"Die knieblessure heeft me een jaar gekost. En daarna was er ook vaak iets als Oranje bijeen kwam. Een voetblessure en vorig jaar weer een liesblessure. Maar nu gaat het gelukkig goed."

Onderhandelingen

Zo goed dat Lazio zijn aflopende contract graag wil verlengen. De Vrij heeft de onderhandelingen echter al afgebroken en vertrekt komende zomer uit Rome. Hij wil hogerop en gaat naar Internazionale, zeggen Italiaanse journalisten. "Ze zeggen zo veel, maar ik ben hier bij Oranje en praat dus alleen maar over Oranje."

Het lijkt er op dat het Nederlands elftal met vijf verdedigers gaat experimenteren in de komende oefeninterlands tegen Engeland en Europees kampioen Portugal. In dat systeem groeide De Vrij vier jaar geleden in Brazilië uit tot een van de beste verdedigers van het WK. "En bij Lazio voetballen we ook zo. Dus ik voel me wel thuis met die tactiek."

Oranje begint vrijdag om 20.45 in de Arena aan het duel met Engeland. Maandag volgt in het Zwitserse Genève de wedstrijd tegen Portugal.