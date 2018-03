Deschamps kan zich niet voorstellen dat Pogba gelukkig is bij United

Pogba, die in 2016 nog voor ruim 100 miljoen euro overkwam van Juventus, mocht de afgelopen drie duels van coach José Mourinho van United niet beginnen. Afgelopen zaterdag zat hij nog 90 minuten op de bank in het gewonnen FA Cup-duel met Brighton & Hove Albion.

Desondanks heeft Deschamps de middenvelder gewoon opgenomen in de 25-koppige selectie voor de oefenduels met Colombia en Rusland. De Franse keuzeheer maakt zich wel zorgen om zijn pupil.

Mourinho bekritiseerde zijn spelers afgelopen weekend openlijk na de 2-0 zege op Brighton & Hove Albion in de FA Cup. Volgens de Portugees toonden enkele spelers van United te weinig karakter in een moeilijke fase van het seizoen. Het is niet duidelijk of hij daarbij onder anderen op Pogba doelde.

Oorzaken

"Ik weet niet waar het aan ligt, maar hij zal het me ongetwijfeld vertellen. Het is overduidelijk geen situatie waar hij gelukkig mee is", zei Deschamps maandag.

"Er zijn vast meerdere oorzaken voor. Ik praat altijd veel met mijn spelers tijdens trainingskampen. Dan kunnen ze hun gevoelens uiten. Het gaat ook niet alleen om Paul. Maar het moge duidelijk zijn dat hij de situatie waar hij zich in bevindt niet waardeert."

Pogba speelde 49 interlands voor Frankrijk, waarin hij acht keer scoorde. Komende zomer spelen de Fransen op het WK in Rusland in groep C tegen Denemarken, Australië en Peru.