Van Halst vindt Verbeek 'juiste man' om Twente in Eredivisie te houden

De oud-prof stelt in gesprek met RTV Oost dat hij en de coach tot het eind blijven doorknokken om de landskampioen van 2010 te behoeden voor degradatie. Twente staat laatste, na de zege van Roda JC bij NAC Breda (0-1).

"We blijven erin, daar ben ik echt van overtuigd", zegt Van Halst maandag tegen de regionale omroep. "Linksom of rechtsom, want als je dat niet meer gelooft kun je wel stoppen."

Verbeek is de juiste man daarvoor, aldus de technisch directeur. "Wij hebben nog steeds het idee dat het uiteindelijk gaat lukken, maar ook die garanties heb je niet."

De lokale krant Tubantia meldde maandag dat de geruchten toenemen dat assistent-coach Marino Pusic de taken van Verbeek nog dit seizoen overneemt, maar Van Halst lacht die suggestie weg. "Geruchten kan je niks mee. Deze koers hebben we ingezet en na het seizoen gaan we evalueren."

Begeleiding

De voormalig middenvelder van onder meer Twente, FC Utrecht en Ajax beleefde op persoonlijk vlak een vervelende zaterdag. Hij moest tijdens het duel met Willem II (2-2) onder begeleiding het stadion verlaten vanwege een agressieve sfeer.

Desondanks piekert Van Halst er niet over om te stoppen. "Als ik thuis het woord ophouden al noem dan beginnen ze zelf al te roepen: Onder geen enkele voorwaarde, jij gaat door! Ze zijn thuis nog sterker dan ik bijna."

Mocht Twente onverhoopt degraderen, dan kan dat weleens verstrekkende gevolgen hebben. Al gaat Van Halst niet uit van een faillissement. "Er worden nu heel veel gesprekken gevoerd. Cruciaal is natuurlijk dat iedereen de club blijft steunen. We zijn voor de lange termijn bezig om de club boven water te houden."

FC Twente speelt over een kleine twee weken uit tegen VVV-Venlo. Deze week wordt er niet gespeeld in de Eredivisie vanwege interlands.

