KNVB voert videoscheidsrechter in bij alle duels in Eredivisie

De videoarbiter (VAR) werd onlangs door spelregelcommissie IFAB officieel toegevoegd aan de internationale spelregels, waardoor niets meer in de weg stond van een intrede in de Eredivisie.

De videoscheidsrechter mag alleen ingrijpen bij 'zware en duidelijke fouten' of 'gemiste serieuze incidenten'. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden of de bal over de lijn is en of er sprake is van een strafschop.

Ook mag de VAR ingrijpen als een speler een rode kaart verdient, terwijl de scheidsrechter op het veld een overtreding met een gele kaart heeft afgedaan of als de verkeerde speler is bestraft.

Uniek moment

"Dit is een uniek moment in het Nederlandse voetbal, waar we al geruime tijd naartoe werken", zegt algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB. "In die tijd hebben we in Nederland bewezen voorloper te zijn op het gebied van de videoscheidsrechter."

De profclubs stemden maandag unaniem in tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. De afgelopen jaren werd er met de VAR al geëxperimenteerd tijdens wedstrijden in de KNVB-beker, play-offs en Johan Cruijff Schaal.

De videoscheidsrechter wordt komend seizoen ingezet bij 324 duels. Het gaat om 306 wedstrijden in de Eredivisie, de finale van de play-offs om promotie en degradatie, de halve finales en finale van de play-offs om Europees voetbal, de Johan Cruijff Schaal en alle duels vanaf de kwartfinales in het bekertoernooi.

Eerlijker verloop

Met de invoering hoopt de KNVB dat de verschillende competities eerlijker verlopen en de scheidsrechters op het veld beter worden ondersteund. "Daar zal vrijwel iedere voetballiefhebber het mee eens zijn", aldus Gudde.

De komende periode wordt aan de verdere uitwerkering van het systeem gewerkt. "Op de achtergrond zijn we natuurlijk al een tijd bezig, maar de komende maanden zal de invoering van de VAR echt vorm krijgen", meldt Gudde. "Ik kijk dan ook uit naar het moment dat we vrijdag 11 augustus bij de start van de Eredivisie echt gaan beginnen."

De videoscheidsrechter wordt komende zomer ook gebruikt op het WK in Rusland. Daarmee stemde de FIFA vorige week in. In de Champions League wordt vooralsnog geen beroep gedaan op het hulpmiddel.