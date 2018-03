Van Dijk zou aanvoerderschap Nederlands elftal een droom vinden

"Ik kan bijna niet omschrijven hoe dat voor mij zou zijn. Een droom zou daarmee uitkomen", zei de 26-jarige verdediger van Liverpool maandag op de KNVB Campus in Zeist, waar de 25-koppige selectie de voorbereiding op de oefenwedstrijden tegen Engeland (vrijdag) en Portugal (maandag) startte.

Van Dijk wacht echter rustig af. "Ik heb er op dit moment geen invloed op. De bondscoach zal samen met zijn staf deze week ongetwijfeld een beslissing daarover nemen. Ik wacht het rustig af."

Hoewel Van Dijk pas sinds 2015 bij Oranje zit en nog maar zestien interlands achter zijn naam heeft staan, denkt hij er klaar voor te zijn om de band over te nemen van de in oktober als international gestopte Arjen Robben.

"Ik was ook al aanvoerder bij Southampton. Ik sta ook op een positie waarop je leiding moet geven. Dat ligt me ook wel. Zo ben ik en dat zal nooit veranderen. Wat dat betreft maakt het dus niet uit of ik wel of niet captain word."

Kandidaat

Koeman wilde eerder op maandag op zijn persconferentie geen namen noemen, maar gaf wel te kennen dat Van Dijk één van de kandidaten is om aanvoerder te worden.

Van Dijk kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met Koeman, die hem in de zomer van 2015 wegplukte bij Celtic en naar Southampton haalde.

"Ik heb daar heel prettig met hem samengewerkt. Het plezier spatte er toen vanaf. We draaiden bovendien een erg goed seizoen, met het bereiken van Europees voetbal als kers op de taart. Ik ben hem nog altijd zeer dankbaar dat hij me destijds de kans heeft geboden om in de Premier League te spelen."

De manier waarop Koeman voor de groep staat bevalt Van Dijk ook uitermate goed. Eentje die volgens hem past bij de huidige groep van Oranje met daarin vijf debutanten en na het afscheid van Arjen Robben en Wesley Sneijder nagenoeg geen routiniers.

"Hij is heel direct. Hij draait er nooit omheen. Met de ervaring die hij heeft als voormalige topverdediger denk ik ook dat hij me nog veel kan bijleren. Dat deed hij al bij Southampton en dat zal nu niet anders zijn."

Druk

Van Van Dijk wordt verwacht dat hij Oranje bij de hand neemt, mede doordat hij als één van de weinige spelers basisklant is bij een buitenlandse topclub. Hij loopt niet weg voor die rol.

"Bij Liverpool is de druk om te presteren ook groot en dat gaat me ook aardig goed af. Ik speel daar week in week uit met en tegen absolute topspelers. Daar word ik elke dag weer beter van."

Van Dijk voelde net zo min druk toen in de voorbije winterstop Liverpool een astronomisch bedrag van niet minder dan 85 miljoen euro neertelde, waarmee hij in één klap de duurste Nederlandse voetballer ooit werd.

"Ik heb daar helemaal niet aan hoeven wennen. Daar kan ik zelf toch niks aan veranderen. Ik moet daar nou eenmaal mee dealen. Ik had een langdurig contract bij Southampton en dan kan de club zo'n hoog bedrag vragen."

"Er is ook geen methode over hoe je daarmee om moet gaat. Het gaat er ook om hoe je in elkaar steekt. Ik weet dat heel veel dingen in het leven belangrijker zijn dan die transfersom. Dat houd ik in mijn achterhoofd. Dat maakt veel dingen een een stuk makkelijker."