Tuchel stelt dat aanslag op spelersbus Dortmund tot vertrek leidde

De coach zei maandag tijdens de eerste dag van het proces tegen de man die verdacht wordt van de aanslag, zonder het incident waarschijnlijk nog op de bank te hebben gezeten in Dortmund. Hij werd na afgelopen seizoen opgevolgd door Peter Bosz, inmiddels ook al vertrokken bij 'BVB'.

Volgens Tuchel ontstond er na het incident een verwijdering tussen hem en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke. "Dat kwam waarschijnlijk omdat hij niet in de bus zat en ik wel. Dat zorgde namelijk voor een andere benadering, zonder hem daarop aan te willen vallen."

De bus werd in april vorig jaar geraakt door een bom p weg naar het stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen Monaco. Verdediger Marc Bartra brak daarbij zijn arm.

Na overleg tussen de betrokken partijen werd het duel een dag later gespeeld, maar volgens Tuchel was dat een slecht idee. "Dat had nooit mogen gebeuren. De spelers waren er mentaal zo slecht aan toe dat ze onmogelijk konden voetballen."

Ongelukkige beslissing

Eerder op de dag had Sven Bender, de inmiddels naar Bayer Leverkusen overgestapte verdediger, vergelijkbare dingen gezegd.

"Dat we zo snel alweer het veld in moesten was op zijn zachtst gezegd een ongelukkige beslissing. Ik denk dat we allemaal een grote fout hebben gemaakt." Daarmee doelde hij op het feit dat de spelers hadden kunnen weigeren om te voetballen, maar dat achterwege lieten.

Dortmund werd, over twee wedstrijden, uitgeschakeld door Monaco. Enkele dagen na de aanslag werd een verdachte opgepakt. Hij zou geld hebben willen verdienen aan een koersval van de aandelen van de club.