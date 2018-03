Koeman wil na eerste vier oefenduels duidelijkheid bij Nederlands elftal

"Ik wil de komende twee interlands en de wedstrijden in mei en juni gebruiken om duidelijkheid te creëren voor mezelf, wat betreft de formatie en het selectiebeleid, zodat we bij de eerste wedstrijden om de Nations League niks meer hoeven uit te proberen", aldus de 54-jarige Koeman maandag op een persconferentie in Zeist.

De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord debuteert vrijdag in Amsterdam in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland als bondscoach. Volgende week maandag treft Oranje Europees kampioen Portugal in het Zwitserse Genève. Aan het eind van het seizoen volgen nog oefenduels met Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni).

De eerste competitieve interlands onder leiding van Koeman zijn in september, oktober en november wanneer Oranje in de groepsfase van de Nations League uit en thuis speelt tegen Frankrijk en Duitsland. Daarin wordt onder meer gestreden om tickets voor het EK van 2020.

"Ik heb nu spelers geselecteerd die ik weleens wil zien, zowel binnen als buiten het veld", zei Koeman, die onder meer vijf debutanten opriep voor de wedstrijden tegen Engeland en Portugal. "We zullen vrijdag en maandag ook niet twee keer met hetzelfde team spelen."

Systeem

Koeman benadrukte dat hij niet vastgeroest zit aan het 4-3-3-systeem, dat bij het Nederlands elftal al decennialang de basis is.

"Ik ga dinsdag met de spelers bespreken in welk systeem we zullen spelen. Het zal waarschijnlijk geen 4-3-3 worden, al wil ik uiteindelijk toe naar een Nederlands elftal dat op meerdere manieren kan spelen."

"Als dat gepaard gaat met goed voetbal, dan mag het met goed voetbal. Maar het belangrijkste doel is kwalificatie voor het EK van 2020."

Aanvoerder

De nieuwe bondscoach onthulde nog niet wie zijn nieuwe aanvoerder wordt. Koeman moet op zoek naar een nieuwe captain, nu Arjen Robben en Wesley Sneijder niet meer beschikbaar zijn voor Oranje. Virgil van Dijk geldt als één van de kandidaten, al wil Koeman niet vastzitten aan een vaste aanvoerder.

Koeman wijst deze week een eerste, tweede en waarschijnlijk ook derde aanvoerder aan. "Een aanvoerder moet overwicht in de groep hebben maar in mijn ogen ook op een bepaalde positie spelen."

"Ik zou niet snel voor een keeper of spits kiezen. Ik heb denk ik geen speler in mijn selectie zitten die bij voorbaat alles speelt. Daarom zal ik meerdere aanvoerders aanwijzen."

Van Dijk vertelde nog niets van de bondscoach te hebben gehoord. "Het zou natuurlijk een fantastische eer zijn", zei de verdediger van Liverpool. "Maar ik weet echt nog van niets. Op de positie waar ik speel, zal ik sowieso leiding moeten geven."

Van de huidige selectie droegen Kevin Strootman en Stefan de Vrij al de aanvoerdersband bij de nationale ploeg. Daley Blind, op dit moment geblesseerd, was ook al eens captain.

Advocaat

Koeman werd begin februari voor vier jaar vastgelegd als de nieuwe bondscoach. De oud-international is de opvolger van Dick Advocaat, die zich met Oranje niet wist te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland en vorig jaar november in het oefenduel met Roemenië (0-3 zege) voor het laatst op de bank zat bij het Nederlands elftal.

"Als het aan mij ligt, blijf ik ook vier jaar", aldus Koeman. "Ik heb bewust gekozen voor deze baan en dat heeft dan ook een aantal consequenties."

Nederland-Engeland begint vrijdag om 20.45 uur.