Zidane hoopt dat Ronaldo Messi nog inhaalt op topscorerslijst

"Cristiano is erg belangrijk voor ons. Hij bezorgt de rest van het team enorm veel energie", zei de Franse coach op de persconferentie na de wedstrijd n Estadio Santiago Bernabeu. "Als Cristiano goed speelt, dan speelt het hele team goed."

De 33-jarige Portugees kende een stroeve start van het seizoen. Voor de winterstop was hij slechts viermaal trefzeker in de Primera Division.

Maar sinds de jaarwisseling is de scoringsdrift van Ronaldo weer helemaal terug. Hij scoorde tegen Girona voor de achtste wedstrijd op rij en maakte in die duels liefst zeventien treffers.

Topscorersranglijst

Dankzij zijn vier goals tegen Girona komt Ronaldo op 22 treffers in de Spaanse competitie. Daarmee passeerde hij FC Barcelona-spits Luis Suarez (21 doelpunten) op de topscorersranglijst. Alleen eeuwige rivaal Lionel Messi staat met 25 goals nog boven Ronaldo.

"Het verschil is nog maar drie doelpunten en ik hoop dat Ronaldo topscorer wordt", zei Zidane. "Want dat is erg belangrijk voor hem."

"Zijn ambitie is ongekend. Maar ik wil ook graag het werk van zijn teamgenoten benadrukken", vertelde de trainer. "Ze helpen hem veel. We maakten enkele spectaculaire goals tegen Girona en dat is aan het hele team te danken."

Met een achterstand van vijftien punten op koploper Barcelona is Real op de derde plaats al kansloos in de Spaanse titelstrijd. 'De Koninklijke' focust zich op de Champions League, die voor het derde seizoen op rij gewonnen kan worden.

In het miljoenenbal is Ronaldo dit seizoen topscorer met twaalf treffers. In de kwartfinales (3 en 11 april) neemt Real het op tegen Juventus, dat vorig jaar in de finale werd verslagen.

Volgende week maandag speelt Ronaldo met Portugal een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oranje. Vrijdag fungeert Egypte eerst nog als sparringspartner voor de Europees kampioen.