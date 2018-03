Gewisselde Van Persie zag op telefoon dat Feyenoord zege bijna verspeelde

Op het moment dat de 102-voudig international gewisseld werd was het 1-3. Nadat ploeggenoot Tonny Vilhena voor 1-4 had gezorgd, kwam PEC in de spannende slotfase nog terug tot 3-4.

"Ik dacht dat de punten al binnen waren", zei Van Persie tegen FOX Sports over zijn wissel, waarna hij de tussenstand dus vanuit de warme kleedkamer via zijn telefoon in de gaten hield.

"Maar toen werd het in de slotfase ineens 2-4 en 3-4. Op mijn telefoon liep de wedstrijd twee minuten achter, dus ik dacht: laat ik toch maar even langs de lijn meekijken."

De 34-jarige Van Persie had een groot aandeel in de zege, want hij was in het eerste kwartier van de wedstrijd in het MAC³PARK stadion twee keer trefzeker. Het waren zijn eerste doelpunten ooit op kunstgras.

Breder

Van Persie verscheen in Zwolle weer eens in de basis bij Feyenoord en hoopt in de laatste zes speelrondes van de Eredivisie nog vaker belangrijk te zijn voor de regerend landskampioen.

"Ik wil van waarde zijn voor Feyenoord, maar niet alleen met minuten of goals maken. Ik zie het breder. Ik wil ook wat teruggeven aan het voetbal. Ik probeer mijn ervaring op een relaxte manier over te brengen op de jongens, dat is leuk om te doen", aldus de aanvaller.

Over zijn lichte blessure, een pijnlijke kuit, maakt Van Persie zich overigens weinig zorgen. "Ik weet niet of het met het veld te maken had, misschien is dat een te makkelijk excuus, maar mijn kuit werd steeds stijver. Volgens mij is het geen serieus probleem."

Feyenoord boekte in Zwolle de eerste uitoverwinning van 2018. De Rotterdammers namen bovendien de vierde plaats over van FC Utrecht, dat evenveel punten heeft, maar over een minder doelsaldo beschikt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie