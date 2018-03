Van Halst verlaat Twente-Willem II voortijdig vanwege dreigende situatie

Tubantia meldt zondag dat Van Halst samen met zijn gezin kort na het begin van de tweede helft onder begeleiding van enkele stewards vertrok.

"Uit voorzorg en in overleg met de veiligheidsmensen hebben we dat besloten. Er was zo veel agressie in het stadion dat dit verstandig was. Ik ben naar huis gegaan. Nee, het was geen leuke avond", aldus Van Halst.

De oud-speler van FC Twente was zaterdag de hele avond mikpunt van kritiek bij de eigen fans, die 'Jantje, rot op' scandeerden en een spandoek met daarop de tekst 'Van bijtertje in het veld naar zakkenvullende antiheld' toonden.

Van Halst kreeg het ook in de dagen voorafgaand aan de belangrijke confrontatie tegen Willem II flink voor zijn kiezen. Zo riep harde kern Vak-P in een statement op tot zijn vertrek.

"Als Jan een echte clubman is, dan is er niemand groter dan de club en moet hij gaan. Hij faalt op alle facetten van het leiden van een voetbaltechnisch bedrijf", viel er te lezen op de Facebookpagina van de supportersvereniging.

Crisis

Van Halst wordt door de achterban verantwoordelijk gehouden voor de sportieve crisis waarin FC Twente verkeert. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek staat na 28 van de 34 speelrondes op de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie.

De achterstand op de nummer zestien (Sparta Rotterdam) en zeventien (Roda JC) bedraagt respectievelijk twee punten en één punt, maar de veilige vijftiende plaats van NAC Breda is op acht punten al een stuk verder uit zicht.

FC Twente neemt het in de laatste zes wedstrijden van het seizoen op tegen VVV-Venlo (uit), Feyenoord (thuis), ADO Den Haag (uit), PEC Zwolle (thuis), Vitesse (uit) en NAC Breda (thuis).

