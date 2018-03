Feyenoord weerstaat comeback PEC Zwolle in spektakelstuk

PEC kwam in eigen huis aanvankelijk slap voor de dag, waardoor Robin van Persie binnen een kwartier al twee keer scoorde. In de 51e minuut zorgde Karim El Ahmadi met dank aan een enorme blunder van PEC-doelman Diederik Boer voor 0-3.

Vlak daarna wakkerde Mustafa Saymak met een doelpunt een Zwols offensief aan, maar Tonny Vilhena leek in de slotfase met een nieuwe Rotterdamse treffer aan alle spanning een einde te maken.

De 2-4 van Piotr Parzyszek (strafschop) gaf PEC echter nieuwe hoop en toen de spits niet veel later nogmaals scoorde leek een sensatie in de maak. Verder kwam het echter niet meer.

Feyenoord komt door de winst in het MAC³PARK stadion op 48 punten uit 28 duels. Daarmee heeft de regerend kampioen net zoveel punten als nummer vijf FC Utrecht (dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde bij sc Heerenveen), maar een beter doelsaldo.

PEC is na een sterke start van het seizoen bezig aan een vrije val in de Eredivisie. De ploeg van coach John van 't Schip is met 40 punten inmiddels afgezakt naar de zevende plaats en voelt de hete adem van onder meer ADO Den Haag, Heracles Almelo en sc Heerenveen in zijn nek.

Gehavend

De Zwolse thuisploeg begon door afwezigheid van onder anderen aanvoerder Bram van Polen, Dirk Marcellis en Philippe Sandler (die in de warming-up afhaakte) met een gehavende defensie aan de wedstrijd tegen Feyenoord en dat liet zich al snel voelen.

Al na tien minuten - nadat PEC een paar speldenprikjes had uitgedeeld - kon Van Persie binnentikken op aangeven van Steven Berghuis. Zo'n tien minuten later schoot de 102-voudig international opnieuw raak toen hij daar veel tijd en ruimte voor kreeg.

Veel gebeurde er verder niet in de eerste helft. PEC, waar de 16-jarige verdediger Sepp van den Berg zijn basisdebuut maakte, bleek niet in staat om het Feyenoord echt moeilijk te maken en de Rotterdammers koesterden de 0-2 voorsprong.

Blunder

Na rust kwam PEC feller voor de dag, maar zag Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst zijn ploeg voor de derde keer scoren. Aanvoerder El Ahmadi loste een houdbaar schot, maar keeper Boer zag de bal via zijn handen in het dak van het doel ketsen.

De 0-3 leek de genadeklap voor PEC, maar de thuisploeg dacht daar anders over. Vlak na de derde tegentreffer schoot Saymak raak, ging het publiek erachter staan en zag Feyenoord-doelman Brad Jones diverse keren een tegenstander gevaarlijk voor zich opduiken.

Het offensief van de bekerwinnaar van 2014 leek ijdele hoop, want een tweede doelpunt leverde het niet op en in de slotfase nam Feyenoord verder afstand via Vilhena (opnieuw op aangeven van Berghuis).

De late goals van invaller Parzyszek zorgden echter voor een nieuwe Zwolse storm. Die werd doorstaan door de regerend landskampioen, waardoor de eerste uitzege van Feyenoord dit kalenderjaar een feit is.

