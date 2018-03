Barcelona loopt verder uit op Atletico, Ronaldo scoort vier keer voor Real

Barcelona had tegen Bilbao slechts acht minuten nodig om op voorsprong te komen. Paco Alcacer schoof de bal na een assist van Jordi Alba in de verre hoek.

Na een halfuur spelen stond de eindstand al op het scorebord, nadat Lionel Messi met een schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied de voorsprong van Barcelona verdubbelde.

Eerder stuitten Paulinho en Messi nog op doelman Kepa Arrizabalaga en raakte Philippe Coutinho de lat. Nadat het 0-2 was geworden, schoot Coutinho nogmaals tegen de lat en Paulinho op de paal. In de tweede helft nam Barcelona gas terug en werd er niet meer gescoord.

Iniesta

Andres Iniesta mocht halverwege de tweede helft invallen. De 33-jarige middenvelder werd toegezongen door het publiek, dat hoopt dat hij een lucratieve aanbieding uit China afslaat en bij Barcelona blijft.

Reservedoelman Jasper Cillessen bleef zoals gebruikelijk op de bank bij Barcelona, dat dit seizoen al 23 van de 29 wedstrijden heeft gewonnen en de overige zes duels in een gelijkspel zag eindigen.

Barcelona boekte deze week ook al Europees succes, door zich ten koste van Chelsea te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Athletic Bilbao, dat dertiende staat in de Primera Division, werd donderdag door Olympique Marseille uitgeschakeld in de Europa League.

Atletico

Atlético Madrid lijkt Barcelona in de titelrace niet meer te kunnen bedreigen. De nummer twee van de Primera Division ging met 2-1 onderuit bij Villarreal. Voor Atlético was het de derde competitienederlaag dit seizoen.

Antoine Griezmann had de ploeg van trainer Diego Simeone na 20 minuten vanaf de strafschopstip op voorsprong geschoten. Enes Ünal maakte in de 82e minuut gelijk. In blessuretijd schoot de oud-speler van FC Twente van dichtbij de 2-1 binnen.

De frustraties liepen daarna hoog op bij Atlético, dat Vitolo met een rode kaart zag vertrekken. Barcelona heeft nu een voorsprong van elf punten op de naaste belager.

Ronaldo

Ronaldo tekende tegen Girona voor de vijftigste hattrick in zijn carrière (in alle competities, zowel in clubverband als voor de nationale ploeg van Portugal). In de slotfase voegde hij daar zelfs nog een vierde treffer aan toe.

De trefzekerheid van Ronaldo was ook nodig voor Real, want de regerend kampioen incasseerde tegen de nummer zeven van de Primera Division maar liefst drie tegengoals. Real klimt door de zege weer naar de derde plaats, maar staat nog wel vijftien punten achter Barcelona.

Ronaldo schoot de thuisploeg al na elf minuten op aangeven van Toni Kroos uit de draai op voorsprong. Na een half uur kwam Girona gelijk via de Uruguayaan Cristhian Stuani.

Vlak na rust resulteerde een vloeiende aanval van Real in de tweede van Ronaldo. De Portugees legde ruim tien minuten later goed af op Lucas Vazquez die de 3-1 binnenschoot. Na de derde van Ronaldo, scoorde ook Stuani nog eens: 4-2. Via invaller Gareth Bale en Juanpe werd het 5-3, waarop Ronaldo in blessuretijd het laatste woord kreeg.

Elia

In Turkije besliste Eljero Elia de topper tussen zijn ploeg Basaksehir en regerend landskampioen Besiktas: 1-0. De 31-jarige aanvaller maakte het enige doelpunt en zorgde ervoor dat Basaksehir met 53 punten steviger op de tweede plek komt te staan.

Galatasaray, dat zaterdag gelijkspeelde tegen rivaal Fenerbahçe, is met één punt meer koploper. Besiktas heeft vijftig punten en staat daarmee derde.

Elia kreeg in de 28e minuut de bal van rechts aangespeeld en liet doelman Fabricio laag in de rechterhoek kansloos.

Basaksehir moest vanaf de 62e minuut met tien man verder nadat de Braziliaan Junior Caicara zijn tweede gele kaart had gekregen. De thuisploeg hield echter stand tegen Besiktas, waar Ryan Babel en Jeremain Lens beiden in actie kwamen.

Bayern

In Duitsland leed Bayern München de derde nederlaag van het seizoen. Op bezoek bij RB Leipzig ging de koploper van de Bundesliga met 2-1 onderuit.

Bayern München hoopte deze speelronde al de titel veilig te stellen, maar dan hadden Schalke 04 en Borussia Dortmund punten moeten laten liggen. Beide achtervolgers pakten dit weekend echter drie punten.

Bayern leek zelf ook op weg naar een overwinning toen spits Sandro Wagner al in de twaalfde minuut de score opende. Die voorsprong hield stand totdat Naby Keita acht minuten voor rust voor de gelijkmaker tekende.

De middenvelder uit Guinee had ook een aandeel in de winnende voor Leipzig, dat op de zesde plaats staat in de Bundesliga. Hij gaf de assist waaruit Timo Werner in de 56e minuut voor de 2-1 eindstand zorgde.

Ondanks de nederlaag lijkt de titel voor Bayern, waar Arjen Robben zondag niet bij de selectie zat vanwege een beknelde zenuw, geen moment in gevaar te komen. De ploeg heeft met nog zeven wedstrijden te spelen een voorsprong van zeventien punten op nummer twee Schalke 04.

Dortmund

Michy Batshuayi hielp Borussia Dortmund opnieuw aan een overwinning. De Belgische huurling van Chelsea maakte in de thuiswedstrijd tegen Hannover 96 in de eerste helft het enige doelpunt (1-0). Batshuayi werkte de bal in de 24e minuut, na een hoekschop van André Schürrle, met zijn hak fraai achter doelman Philipp Tschauner.

Een week eerder won Dortmund met 3-2 van Eintracht Frankfurt. Batshuayi scoorde toen twee keer. De winnende treffer maakte de aanvaller in blessuretijd.

Dortmund, dat donderdag door Red Bull Salzburg werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa League, blijft door de overwinning derde in de Bundesliga. Nummer twee Schalke 04 heeft één punt meer. Hannover is dertiende na 27 speelronden.

