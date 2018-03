Ten Hag vindt dat Ajax op de goede weg is na ruime zege op Sparta

"Dit was weer een prima wedstrijd van ons. We zijn op de goede weg", zei Ten Hag zondag na afloop van de wedstrijd in de catacomben van Het Kasteel voor de camera van FOX Sports.

"Onze buitenspelers waren gevaarlijk en we scoorden uit vrije trappen. We hebben heel gevarieerd gespeeld. We worden ook effectiever en hebben niet zoveel kansen meer nodig."

Ten Hag was minder te spreken over de manier waarop de 1-0 achterstand tot stand kwam. Lasse Schöne kopte een hoekschop van Soufyan Ahannach onbedoeld door, waarna Michiel Kramer bij de tweede paal binnen kon koppen.

"Je weet dat zij agressief beginnen, maar we lieten ze op 1-0 komen omdat we na een hoekschop onze afspraken niet nakwamen."

Huntelaar

Ajax liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam nog geen minuut na de 1-0 langszij dankzij een intikker van Klaas-Jan Huntelaar.

"Het was heel belangrijk dat Huntelaar meteen gelijkmaakte. In de blessuretijd van de eerste helft werd ook onterecht een doelpunt van ons afgekeurd", doelde Ten Hag op de benutte rebound van Maximilian Wöber op een kopbal van Huntelaar.

"Maar in de tweede helft deden we het echt goed. Op een gegeven moment was het geloof bij Sparta weg. Toen konden we de wedstrijd vrij eenvoudig uitspelen. Met deze prestatie kunnen we verder."

Advocaat

Sparta-coach Dick Advocaat moest bekennen dat hij in de tweede helft ook een beetje had genoten van het spel van Ajax.

"Als het loopt, dan is het mooi om naar te kijken. Nog zo'n speler als Ziyech is er niet in de Eredivisie. Wat een mooie doelpunten maakte hij."

Advocaat vond desondanks dat er meer had ingezeten voor zijn elftal en noemde de grote nederlaag dan ook onnodig.

"We hebben minder kwaliteit. Daarom begonnen we agressief en probeerden we hen ook te intimideren. Dat lukte aardig en we kwamen ook op 1-0. Maar dan moet je niet na een minuut de 1-1 weggeven. Na rust gaven we de wedstrijd meteen uit handen. Daarna leek het alsof we overal te laat kwamen."

