Roda JC verwijst FC Twente naar laatste plaats door zege bij NAC

Donis Avdijaj was verantwoordelijk voor de zwaarwegende Limburgse zege in het Rat Verlegh Stadion. De tweevoudig international van Kosovo, die door Roda wordt gehuurd van Schalke 04, scoorde in de 37e minuut.

Die treffer was enigszins tegen de verhouding in, want tot dat moment was NAC de ploeg met de beste mogelijkheden. Na rust raakte zowel Roda (Simon Gustafson) als NAC (Umar Sadiq) de paal.

Door de overwinning op NAC komt het Roda van trainer Robert Molenaar op twintig punten, één meer dan FC Twente dat zaterdag thuis niet verder kwam dan 2-2 tegen Willem II. De achterstand op nummer zestien Sparta Rotterdam, dat zondag met 2-5 van Ajax verloor, is nog maar een punt.

Het gat naar de veilige vijftiende plaats, momenteel in handen van NAC, is nog wel groot voor Roda. De Limburgers geven zeven punten toe op de ploeg van de momenteel geschorste coach Stijn Vreven.

Offensief

Roda opende zondag offensief in het Rat Verlegh Stadion en was via Mikhail Rosheuvel en Avdijaj dicht bij de openingstreffer. Het mocht echter ook niet mopperen bij kansen voor NAC; Rai Vloet kopte over, Sadiq schoot net over en doelman Hidde Jurjus redde op een inzet van Angelino.

NAC had het overwicht, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Avdijaj schoot, aangespeeld door Dani Schahin, knap raak in de korte hoek: 0-1. Het was de eerste treffer in dienst van Roda voor de huurling.

Na rust waren er opnieuw kansen voor NAC via onder anderen Sadiq. De thuisploeg gaf echter ook ruimte weg, waarvan Roda-spelers Tsiy William Ndenge en Gyliano van Velzen net niet profiteerden.

Roda, dat de tweede uitzege van het seizoen boekte, heeft nog zes speelrondes om FC Twente onder zich te houden in de Eredivisie en daarmee in ieder geval niet rechtstreeks te degraderen.

