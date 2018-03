Ajax blijft in spoor van PSV dankzij doelpuntrijke uitzege op Sparta

Ajax kwam na ruim een half uur spelen nog wel op een 1-0 achterstand door Michiel Kramer, maar Klaas-Jan Huntelaar maakte een minuut later alweer gelijk (1-1).

De ploeg van trainer Erik ten Hag drukte na rust het gaspedaal wat steviger in en liep dankzij Lasse Schöne, Justin Kluivert en Hakim Ziyech (twee keer) uit naar 1-5. Ryan Sanusi bepaalde de eindstand op 2-5.

Ajax verkleinde door de zege het gat met koploper PSV weer tot zeven punten. De Eindhovenaren waren zaterdag in eigen huis al met 3-0 te sterk voor VVV-Venlo.

Sparta bleef met 21 punten op de zestiende plaats steken en lijkt met Roda JC (twintig punten) en FC Twente (negentien punten) uit te gaan maken wie er rechtstreeks degradeert naar de Jupiler League.

Veldoverwicht

Ajax begon niet goed aan de wedstrijd tegen Sparta. De bezoekers hadden weliswaar een veldoverwicht, maar gaven bij balverlies ontzettend veel ruimte weg waardoor de thuisclub er een paar keer gevaarlijk uit kon komen.

Een van die momenten leverde in de twaalfde minuut bijna de 1-0 op. Robert Mühren had de bal na een fantastisch balletje van Thomas Verhaar voor het inschieten, maar de aanvallende middenvelder stuitte van dichtbij op doelman André Onana.

Twintig minuten later nam Sparta echter alsnog de leiding. Kramer profiteerde bij een hoekschop van Soufyan Ahannach van het onbedoeld doorkoppen van Schöne en kopte de bal bij de tweede paal in geheel vrijstaande positie achter de kansloze Onana.

Ajax leek eindelijk wakker geschokken en bracht nog geen minuut na de tegentreffer de stand weer in evenwicht. Dit keer deed Schöne in positieve zin van zich spreken door David Neres weg te sturen, die op zijn beurt Huntelaar een niet te missen kans bood: 1-1.

Onterecht

Ajax had de rust ook moeten ingaan met een 1-2 voorsprong, maar de arbitrage keurde onterecht de benutte rebound van Maximilian Wöber op een kopbal van Huntelaar af wegens buitenspel.

Die beslissing kwamen de hoofdstedelingen uiteindelijk niet duur te staan want in de openingsfase van de tweede helft werd er alsnog orde op zaken gesteld door uit te lopen naar 1-4.

Eerst was het Schöne die een vrije trap in de bovenhoek schoot, waarna Kluivert (intikker op aangeven van Donny van de Beek) en tot twee keer toe Ziyech (schitterende krul in de verre hoek en vrije trap over het muurtje) voor de definitieve beslissing zorgden.

De comfortabele marge bood Ten Hag de gelegenheid om aanvoerder Joël Veltman, die net als vorige week in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen naar de reservebank werd verdrongen door Rasmus Kristensen, nog twintig minuten mee te laten doen.

Sparta deed er in de slotfase nog alles aan om het leed wat te verzachten en werd daar in de blessuretijd met de 2-5 nog voor beloond. Sanusi gaf Onana het nakijken met een vrije trap van een metertje of dertig.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie