Memphis helpt Lyon in laatste minuut aan zege, Napoli nadert Juventus

Memphis begon op de bank en mocht pas na ruim een uur invallen. Op dat moment stond Lyon met 1-2 voor in het Stade Vélodrome. Rolando had Marseille op voorsprong gezet, maar daarna deden een eigen doelpunt van Adil Rami en een bekeken schot van Houssem Anouar de wedstrijd kantelen.

Toen Kostantinos Mitroglou zes minuten voor tijd voor 2-2 zorgde, leek de zege Lyon alsnog te ontglippen. Een geplaatste kopbal van Memphis in de verre hoek leverde de bezoekers op de valreep toch nog drie punten op.

De Oranje-international incasseerde na zijn treffer wel een gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt. Daarnaast liep hij, vermoedelijk na een botsing met een verdediger, een wondje op boven zijn wenkbrauw, dat na de wedstrijd gehecht moest worden.

Lyon, waar Kenny Tete de hele wedstrijd op de bank bleef, naderde Marseille door de zege tot op twee punten. Lyon heeft als nummer vier in de Franse competitie 26 punten achterstand op koploper Paris Saint-Germain, dat zondag met 1-2 won bij Nice en al de negende zege op rij boekte in de Ligue 1.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Ligue 1

Dost

In Portugal liet Dost in de competitiewedstrijd van Sporting Lissabon tegen Rio Ave zien dat hij klaar is voor de interlands van het Nederlands elftal. De spits hielp zijn ploeg met een assist en een doelpunt aan een zege: 2-0.

In de eerste helft bracht Dost met een puntgaaf hakje Gelson Martins in stelling om de 1-0 binnen te schieten. De aanvaller legde de bal nog even opzij om vervolgens doelman Cassio kansloos te laten. Na rust maakte Dost met het hoofd zijn 23e competitietreffer, nu op aangeven van Martins.

In de Portugese competitie staat Sporting derde op vijf punten van koploper FC Porto. Stadgenoot Benfica heeft drie punten meer dan de ploeg van Dost.

Napoli

In Italië liep Napoli dankzij een moeizame 1-0-zege op Genoa in op koploper Juventus. De ploeg uit Napels is de landskampioen uit Turijn weer genaderd tot op twee punten. Juventus was zaterdag blijven steken op 0-0 tegen SPAL.

De Spanjaard Raul Albiol zorgde in de 72e minuut voor de bevrijdende treffer voor Napoli. Uit de corner van zijn landgenoot José Callejon kopte de verdediger goed binnen in de verre hoek. Eerder had de Belgische aanvaller Dries Mertens een schot op de paal zien belanden.

Napoli had de vorige twee competitiewedstrijden niet weten te winnen. Tegen Internazionale werd het 0-0 en tegen AS Roma was thuis met 4-2 verloren, waardoor de Napolitanen in de titelstrijd achterop waren geraakt bij Juventus.

Lazio, met Stefan de Vrij in de basis, kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Bologna. Simone Verdi scoorde voor Bologna, Lucas Leiva maakte de gelijkmaker.

Strootman

Internazionale en AS Roma deden goede zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Inter won op bezoek bij Sampdoria eenvoudig met 0-5, Roma zegevierde met invaller Kevin Strootman met 0-2 bij Crotone.

AS Roma maakte vijf dagen nadat ten koste van Shakthar Donetsk de kwartfinales van de Champions League werd bereikt ook in de competitie geen fout. Strootman begon bij de Romeinen op de bank, maar mocht na ruim een uur invallen.

Roma leidde op dat moment met 0-1 door een treffer van Stephan El Shaarawy. Tien minuten na de invalbeurt van Strootman zorgde de Belg Radja Nainggolan voor het tweede doelpunt.

Met 59 punten uit 29 duels staat Roma stevig op de derde plaats, met een marge van vier punten op Inter. De top vier in de Serie A verzekert zich van deelname aan de Champions League. De nummers vijf en zes moeten genoegen nemen met de financieel minder aantrekkelijke Europa League.

Inter

Bij Sampdoria-Inter opende Ivan Perisic in de 26e minuut de score namens de bezoekers uit Milaan, waarna Mauro Icardi hoogstpersoonlijk met vier doelpunten, waarvan eentje uit een strafschop, voor de vijfklapper zorgde (0-5)

De 25-jarige Argentijnse spits voerde daarmee zijn competitietotaal op naar 22, twee minder dan topscorer en landgenoot Gonzalo Higuain van Juventus.

Icardi is pas de derde Inter-speler die vier keer scoort in een uitwedstrijd in de Serie A, na Giuseppe Meazza (1933) en Giuseppe Baldini (1943).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A

FA Cup

In Engeland plaatsten Chelsea en Southampton zich voor de halve finale van de FA Cup. Tottenham Hotspur en Manchester United hadden zaterdag al de laatste vier bereikt.

Chelsea had een verlenging nodig om Leicester City met 1-2 te verslaan. Pedro maakte in de 105e minuut de winnende voor de Londenaren.

Alvaro Morata opende in de 42e minuut de score voor Chelsea. Aanvaller Jamie Vardy maakte een kwartier voor tijd gelijk en zorgde er daarmee voor dat de wedstrijd nog een half uur langer doorging. In de verlenging zorgde Pedro voor de beslissing. De Spaanse invaller was keeper Kasper Schmeichel te snel af en kopte de bal in het lege doel.

Hughes

Bij Southampton won trainer Mark Hughes, die woensdag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Argentijn Mauricio Pellegrino, bij zijn debuut met 0-2 van Wigan Athletic.

De Deense middenvelder Pierre-Emile Höjbjerg maakte in de 62e minuut het openingsdoelpunt. In de slotfase verdubbelde Cédric Soares de voorsprong. De Nederlandse verdediger Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd mee bij Southampton.

In de halve finale speelt Chelsea in eigen stadion tegen Southampton. In de andere halve eindstrijd werd Manchester United gekoppeld aan Tottenham Hotspur.