Invaller Strootman wint met Roma, Chelsea in halve finale FA Cup

AS Roma maakte vijf dagen nadat ten koste van Shakthar Donetsk de kwartfinales van de Champions League werd bereikt ook in de competitie geen fout. Strootman begon bij de Romeinen op de bank, maar mocht na ruim een uur invallen.

Roma leidde op dat moment met 0-1 door een treffer van Stephan El Shaarawy. Tien minuten na de invalbeurt van Strootman zorgde de Belg Radja Nainggolan voor het tweede doelpunt.

Met 59 punten uit 29 duels staat Roma stevig op de derde plaats, met een marge van vier punten op Inter. De top vier in de Serie A verzekert zich van deelname aan de Champions League. De nummers vijf en zes moeten genoegen nemen met de financieel minder aantrekkelijke Europa League.

Inter

Bij Sampdoria-Inter opende Ivan Perisic in de 26e minuut de score namens de bezoekers uit Milaan, waarna Mauro Icardi hoogstpersoonlijk met vier doelpunten, waarvan eentje uit een strafschop, voor de vijfklapper zorgde (0-5)

De 25-jarige Argentijnse spits voerde daarmee zijn competitietotaal op naar 22, twee minder dan topscorer en landgenoot Gonzalo Higuain van Juventus.

Icardi is pas de derde Inter-speler die vier keer scoort in een uitwedstrijd in de Serie A, na Giuseppe Meazza (1933) en Giuseppe Baldini (1943).

Milan

Voor Milan lijkt plaatsing voor de Europa League het hoogst haalbare. De achttienvoudig Italiaans kampioen leek tegen Chievo Verona op weg naar puntenverlies, maar werktei tot twee keer toe een achterstand weg: 3-2. Milan staat zesde in de Serie A.

Atalanta Bergamo won met invaller Marten de Roon met ruime cijfers bij Hellas Verona: 0-5. De Nederlandse middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld bij de nummer zeven van de Serie A. Hans Hateboer bleef op de bank.

Juventus en Napoli lijken met respectievelijk 75 en 70 punten uit te gaan maken wie er met de titel in Italië aan de haal gaat.

Napoli verkleint zondagavond het gat zelfs tot twee punten als de ontmoeting met Genoa in eigen huis in een overwinning wordt omgezet.

FA Cup

In Engeland plaatsten Chelsea en Southampton zich voor de halve finale van de FA Cup. Tottenham Hotspur en Manchester United hadden zaterdag al de laatste vier bereikt.

Chelsea had een verlenging nodig om Leicester City met 1-2 te verslaan. Pedro maakte in de 105e minuut de winnende voor de Londenaren.

Alvaro Morata opende in de 42e minuut de score voor Chelsea. Aanvaller Jamie Vardy maakte een kwartier voor tijd gelijk en zorgde er daarmee voor dat de wedstrijd nog een half uur langer doorging. In de verlenging zorgde Pedro voor de beslissing. De Spaanse invaller was keeper Kasper Schmeichel te snel af en kopte de bal in het lege doel.

Hughes

Bij Southampton won trainer Mark Hughes, die woensdag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Argentijn Mauricio Pellegrino, bij zijn debuut met 0-2 van Wigan Athletic.

De Deense middenvelder Pierre-Emile Höjbjerg maakte in de 62e minuut het openingsdoelpunt. In de slotfase verdubbelde Cédric Soares de voorsprong. De Nederlandse verdediger Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd mee bij Southampton.

In de halve finale speelt Chelsea in eigen stadion tegen Southampton. In de andere halve eindstrijd werd Manchester United gekoppeld aan Tottenham Hotspur.

Mark Hughes

PSG

In de Franse competitie boekte koploper Paris Saint-Germain op bezoek bij OGC Nice zijn negende overwinning op rij: 1-2. De Parijzenaars hebben maar één keer een langere zegereeks gehad in de Ligue 1. Tussen maart en augustus van 2015 won PSG dertien keer op rij.

Nice, waar Mario Balotelli in de spits stond, kwam na een kwartier via Allan Saint-Maximin nog wel op voorsprong in de Allianz Riviera. Vier minuten later was het alweer gelijk door een treffer van Angel Di Maria, waarna Dani Alves in de 82e minuut met zijn eerste competitiegoal voor PSG voor de beslissing zorgde: 1-2.

Paris Saint-Germain heeft met nog zeven wedstrijden te gaan een voorsprong van zeventien punten op de nummer twee AS Monaco, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Dani Alves viert zijn treffer

