Inter boekt ruime zege op Sampdoria dankzij vier treffers van Icardi

Ivan Perisic opende de score, waarna Mauro Icardi hoogstpersoonlijk met vier doelpunten, waarvan eentje uit een strafschop, voor de vijfklapper zorgde.

De 25-jarige Argentijnse spits voerde daarmee zijn competitietotaal op naar 22, twee minder dan topscorer en landgenoot Gonzalo Higuain van Juventus.

Icardi is pas de derde Inter-speler die vier keer scoort in een uitwedstrijd in de Serie A, na Giuseppe Meazza (1933) en Giuseppe Baldini (1943).

Internazionale klom door de zege ten koste van Lazio naar de vierde plaats. De blauwzwarten hebben na 28 wedstrijden twee punten meer dan de Romeinen (55 om 53).

Top vier

De top vier in de Serie A verzekert zich van deelname aan de Champions League. De nummers vijf en zes moeten genoegen nemen met de financieel minder aantrekkelijke Europa League.

Juventus en Napoli lijken met respectievelijk 75 en 70 punten uit te gaan maken wie er met de titel in Italië aan de haal gaat.

Napoli verkleint zondagavond het gat zelfs tot twee punten als de ontmoeting met Genoa in eigen huis in een overwinning wordt omgezet.

PSG

In de Franse competitie boekte koploper Paris Saint-Germain op bezoek bij OGC Nice zijn negende overwinning op rij: 1-2. De Parijzenaars hebben maar één keer een langere zegereeks gehad in de Ligue 1. Tussen maart en augustus van 2015 won PSG dertien keer op rij.

Nice, waar Mario Balotelli in de spits stond, kwam na een kwartier nog wel op voorsprong in de Allianz Riviera via Allan Saint-Maximin. Vier minuten later was het alweer gelijk door een treffer van Angel Di Maria, waarna Dani Alves in de 82e minuut met zijn eerste competitiegoal voor PSG voor de beslissing zorgde: 1-2.

Paris Saint-Germain heeft met nog zeven wedstrijden te gaan een voorsprong van zeventien punten op de nummer twee AS Monaco, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Dani Alves viert zijn treffer

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A