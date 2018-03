Verbeek hoopt dat kritische Twente-fans in laatste duels vol achter team staan

Twente kwam zaterdagavond in de Grolsch Veste niet verder dan een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen Willem II. Daardoor bedraagt de voorsprong op hekkensluiter Roda JC twee punten, al spelen de Limburgers zondag nog uit tegen NAC Breda.

"Je kunt ervan vinden wat je ervan vindt, maar de spelers doen hun stinkende best", zei Verbeek zaterdagavond tegen FOX Sports. "En dan gaan ze met een fluitconcert de catacomben in."

"Toch begrijp ik dat wel", zegt de 55-jarige coach. "Die mensen hebben geen goed voetbal gezien. Maar het helpt de ploeg niet."

Twente kwam twee keer op achterstand, maar in de 87e minuut tekende Peet Bijen toch nog voor de gelijkmaker. Tijdens de rust gooiden de supporters rode pepers op het veld om een statement te maken.

"In de tweede helft ging het publiek er toch weer achter staan", was Verbeek verheugd. "Dat is ook typisch voor deze supporters, er komen er weer een hoop in deze kou naar deze wedstrijd kijken."

Stand onderin de Eredivisie 15. Willem II 28-27

16. Sparta 27-21

17. FC Twente 28-19

18. Roda JC 27-17

Vrijwel uitverkocht

Met 29.300 toeschouwers was de Grolsch Veste zaterdag vrijwel uitverkocht. Verbeek hoopt ook in de laatste zes Eredivisieduels op de steun van de fans.

"We zullen het samen moeten doen, het is een wisselwerking. We hebben nog drie thuiswedstrijden, ik blijf hopen dat de jongens dan de volle steun krijgen. Dat verdienen ze gewoon."

"Niet omdat ze goed voetballen, maar omdat ze strijden en er alles aan doen om Twente in de Eredivisie te houden."

