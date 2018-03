Van Gaal: 'Ik liet jaarsalaris van 25 miljoen euro in China lopen'

"Ik krijg nog elke week aanbiedingen, dat vind ik ongelooflijk", zegt Van Gaal zondag in Bild. "Maar als je bij Ajax, FC Barcelona, het Nederlands elftal, Bayern München en Manchester United heb gewerkt zijn aanbiedingen niet snel interessant meer."

Nadat Van Gaal medio 2016 moest vertrekken bij Manchester United, bekleedde hij geen officiële functie meer in de voetbalwereld. Hij verblijft sindsdien veel in Portugal, waar hij een huis bezit.

"Mijn huidige leven bevalt me goed", aldus Van Gaal. "Ik sluit niet helemaal uit dat ik ooit nog trainer word, maar ik weet niet of het er ooit nog van zal komen."

Palmares

Van Gaal won met Ajax in 1992 de UEFA Cup en in 1995 de Champions League en leidde Oranje naar de derde plek op het WK in 2014. Met Ajax, AZ, FC Barcelona en Bayern München veroverde hij in totaal zeven landstitels. Ook de KNVB-beker, Copa del Rey, DFB Pokal en FA Cup staan op zijn indrukwekkende palmares.

Met zijn staat van dienst wil Van Gaal alleen nog terugkeren uit zijn pensioen als een echte topclub zich meldt, of wanneer hij bondscoach kan worden van een groot voetballand. Maar ook dan is hij selectief.

"Paris Saint-Germain is bijvoorbeeld een fantastische club, maar ik zou dat niet meer doen. Ik moet dan weer een nieuwe taal leren en het Frans gaat mij moeilijk af. Communicatie is het allerbelangrijkste voor een coach. Maar PSG is een topteam."