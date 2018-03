VVV-spits Seuntjens hekelt arbiter Gözübüyük en hoopt op titel Ajax

De 28-jarige Seuntjens kreeg in de tweede helft bij een 0-0 stand na een lichte overtreding zijn tweede gele kaart en dus rood, waarna PSV met een man meer uitliep naar een ruime overwinning.

"Vind je de overtreding zwaar genoeg voor een tweede gele kaart? Ik totaal niet", zei een zichtbaar gefrustreerde Seuntjens tegen de verslaggever van FOX Sports.

"Bij de penalty die we tegen kregen gaf Nils (Röseler, zijn ploeggenoot, red.) veel meer een duw dan ik deed en hij kreeg geen geel."

Dat was volgens Seuntjens niet het enige voorbeeld waaruit bleek dat Gözübüyük zwak floot. "Romeo Castelen kreeg in de eerste helft een duw, maar toen kregen we geen strafschop. Toen Luuk de Jong geduwd werd, kreeg hij er wél een. Zo kan ik nog vier of vijf momenten noemen", aldus de Brabander.

"Je kan zeggen wat je wil, maar het zijn gewoon de feiten. Als je de beelden naast elkaar legt, dan weet ik niet waar hij (Gözübüyük, red.) mee bezig is. Het lijkt of hij een lichte voorkeur heeft."

Ajax

Seuntjens, die zijn rode kaart in de 58e minuut kreeg, had graag voor een verrassing gezorgd tegen koploper PSV in het Philips Stadion. "Ik hoop dat Ajax kampioen wordt, dus ik had graag punten afgepakt", zei hij.

Volgens de aanvaller had VVV daar tot de rode kaart ook kansen voor. "PSV had niet veel in te brengen en bij een kans van Castelen hadden we zelfs de 0-1 kunnen maken."

Ondanks de ruime nederlaag in Eindhoven kunnen Seuntjens en VVV spreken van een prima seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn bezet met 33 punten de twaalfde plek in de Eredivisie.

PSV heeft na 28 duels tien punten voorsprong op concurrent Ajax, maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld en komen zondag nog in actie op Het Kasteel tegen laagvlieger Sparta Rotterdam.

